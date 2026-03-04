La UE, "preparada para reaccionar" a las amenazas comerciales de Trump a España

La Unión Europea dijo este miércoles estar "preparada" para defender sus intereses y los de sus países miembros después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con cortar el comercio con España por negarse a permitir el uso de sus bases para atacar a Irán.

"Nos solidarizamos totalmente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE", advirtió un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, en un comunicado publicado en respuesta a las amenazas de Trump.

Trump amenazó el martes con romper las relaciones comerciales con España, después de que Madrid se negara a permitir que Washington utilizara dos bases militares estadounidenses situadas en Andalucía (sur) para la guerra contra Irán.

Se trata de la base naval de Rota y de la base aérea de Morón, heredadas de un acuerdo firmado en 1953 entre Estados Unidos y España, cuando este país estaba dirigido por el dictador Francisco Franco.

Actualmente el uso de las instalaciones se rige por un convenio de cooperación para la defensa entre ambos países, miembros de la OTAN.

"La UE y Estados Unidos concluyeron el año pasado un acuerdo comercial importante", y la Comisión espera que Washington "respete plenamente sus compromisos", dijo el portavoz de la UE.

Europa "seguirá trabajando por relaciones comerciales transatlánticas estables, previsibles y mutuamente beneficiosas", insistió.

No es el primer encontronazo entre el republicano y el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

Desde hace meses Trump reprocha a España no haber aumentado al 5% del PIB sus gastos militares, conforme al nuevo objetivo fijado a los países de la OTAN.

"España ha sido terrible" y "muy, muy poco cooperativa", criticó Donald Trump el martes.