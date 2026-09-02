La UE señala "un acto de terrorismo" trás el incidente en Alemania atribuido a Rusia

El incidente del dron cargado de explosivos en el aeropuerto alemán de Leipzig y que se le atribuye a Rusia presenta "las características de un acto de terrorismo respaldado por un Estado", estimó el miércoles la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas.

La UE anunció la convocatoria del encargado de negocios ruso en Bruselas para protestar contra este nuevo ataque "híbrido", atribuido a Rusia.

Alemania anunció el martes medidas de represalia contra Rusia después del acontecimiento en Leipzig, una plataforma militar clave para Alemania y para la OTAN.

El miércoles los jefes de la diplomacia europea se reunirán en Dublín para decidir qué acciones tomar frente a esta situación.

Kaja Kallas indicó que estos ataques híbridos en Europa son "una señal de alarma para los países que no han sido muy firmes sobre este punto".

La intensificación de los ataques híbridos atribuidos a Rusia en Europa tiene como objetivo quebrar la unidad de los europeos en su apoyo a Ucrania, señalaron varios ministros.