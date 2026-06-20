“Lamine puede ser el mayor talento del mundo”, dice el seleccionador saudita

“Lamine Yamal puede ser el mayor talento del mundo”, respondió el seleccionador de Arabia Saudita, el griego Georgios Donis, este sábado en la rueda de prensa previa al duelo del domingo contra España, en Atlanta, por la segunda jornada del Grupo H del Mundial 2026.

“Ha sido el mejor sustituto posible de Messi en el Barça, teniendo en cuenta su edad y su calidad futbolística. Pero sobre todo lo que destaca es la madurez, sabe qué hacer en cada momento. Es espectacular ver en el fútbol talentos como el de Lamine y es un placer enfrentarlo”, dijo Donis.

El preparador de Arabia Saudita, que inició el Mundial con un esperanzador empate 1-1 ante Uruguay, subrayó que la selección española “no es el mismo equipo con Lamine y Nico Williams en el banquillo”.

“Tienen la posesión de balón pero no tienen desborde, lo vimos contra Cabo Verde (0-0), tenían una fantástica posesión de balón pero les faltaba ese elemento”, dijo.

Donis reconoció que su planteamiento no será muy diferente al de Cabo Verde, un bloque instalado en el área para intentar contener a España.

“En los últimos días hemos trabajado el bloque bajo para tener una formación defensiva más sólida ya que jugaremos ante un rival que siempre tiene la pelota. Esperamos ser una versión mejorada contra una de las mejores selecciones del planeta”, dijo.

Al técnico, que sustituyó a Hervé Renard en el banquillo a finales de abril, le preguntaron por la histórica victoria 2-1 ante Argentina, a la postre campeona, en el Mundial de Catar 2022.

“En el fútbol hay milagros, lo hemos visto muchísimas veces. Hemos visto a equipos favoritos perder contra los tapados, aunque son porcentajes muy pequeños. Pero es excelente tener esos recuerdos, como el duelo ante Argentina hace cuatro años en Catar. Tenemos que respetar al rival pero no más de lo que deberíamos”, dijo.