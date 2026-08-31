Las autoridades sanitarias de Gaza informan que cinco personas murieron en ataques israelíes

Al menos cinco personas murieron este lunes al oeste de Ciudad de Gaza en bombardeos israelíes, informaron un hospital y los equipos de rescate, unos ataques que el ejército de Israel afirmó que tuvieron como objetivo a milicianos de Hamás.

El Hospital Al Shifa, en Ciudad de Gaza, informó que recibió este lunes por la mañana dos cadáveres "tras un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo la entrada de un edificio residencial cerca del parque municipal".

Más tarde, el centro asistencial dijo que recibió tres cadáveres más y varios heridos "como resultado de un bombardeo con drones israelíes que tuvo como objetivo un automóvil civil en el barrio de Tel al Hawa, al suroeste de Ciudad de Gaza".

La Defensa Civil, que opera bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás, confirmó a la AFP el balance de los ataques.

Esta agencia de rescate compartió imágenes que muestran a socorristas inspeccionando el automóvil alcanzado en el segundo bombardeo, que quedó totalmente destruido y reducido a una carcasa ennegrecida de metal deformado.

El ejército israelí, contactado por AFP, afirmó que ambos bombardeos tuvieron como objetivo a miembros del ala militar de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, y señaló que proporcionará detalles más tarde.

Los ataques continúan en el territorio palestino, a pesar del cese al fuego vigente desde octubre de 2025 impulsado por Estados Unidos. Israel afirma que limita sus operaciones a golpear a combatientes.

Israel defiende que debe eliminar las amenazas de Hamás, cuyo ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 contra Israel desencadenó la guerra en Gaza.

Al menos 1.318 palestinos han muerto allí desde el inicio del alto el fuego, según el Ministerio de Salud del territorio bajo gobierno de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Al mismo tiempo, Israel contabilizó la muerte de cinco soldados y de un contratista.