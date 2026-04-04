Las encuestas mantienen a Keiko Fujimori como opción más votada a una semana de las presidenciales de Perú

Las dos encuestas publicadas este sábado con vistas a las elecciones presidenciales peruanas previstas para el próximo 12 de abril sitúan a la ultraderechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como opción más votada con en torno a un 10% de apoyo, aunque los estudios difieren en quién acompañaría a Fujimori en una segunda vuelta electoral.

La encuesta IEP para ‘La República’ coloca a Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, extrema derecha, como segunda opción, con un 8,7% de votos, por delante de Carlos Álvarez (País para Todos, centro-derecha 6,9%) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, centro-izquierda, 6,7%).

El dato más llamativo de este estudio es que un 30 por ciento de la población no elige a ninguno de los candidatos, según el resultado de la encuesta.

Por su parte, el sondeo de IPSOS para ‘Perú21’ sitúa a Álvarez como segunda opción (9%) tras superar a López Aliaga (8%). Por detrás quedan Roberto Sánchez (6%), Jorge Nieto (Partido del Bueno Gobierno, centro, 5%) y Alfonso López-Chau (Ahora Nación, cetro-izquierda 4%). El estudio se basa en entrevistas realizadas los días 1 y 2 de abril.

Keiko Fujimori, que ha perdido en hasta tres ocasiones una contienda presidencial, se vuelve a presentar y espera que los peruanos sitúen a López Aliaga como rival en segunda vuelta. Fujimori mantiene un apoyo estable de voto, puesto que a principios de marzo estaba en el 9,4% de apoyo; en febrero, en el 10,3%, y en enero, en el 8,1%, según IEP.

López Aliaga en cambio ha pasado de liderar las encuestas en enero y febrero con hasta el 14,7% a su punto más bajo de apoyo, mientras que Álvarez, continúa consolidando su ascenso desde el 4% que tenía en enero.