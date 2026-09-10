Las niñas son las más golpeadas cuando los choques climáticos interrumpen la educación

Las niñas enfrentan un mayor riesgo de abandonar la educación cuando sus escuelas se ven golpeadas por olas de calor, tormentas o incendios ligados al cambio climático, afirmó el jueves el organismo de la ONU para la infancia.

Un análisis de Unicef indica que uno de cada 10, o más de 171 millones de estudiantes en 106 países o territorios, tuvieron interrumpida su educación el año pasado debido al clima extremo.

Pero la agencia indicó que las niñas son las más afectadas cuando las escuelas son dañadas, las lecciones canceladas o la educación pasa a hacerse en internet.

"Las niñas enfrentan un mayor riesgo de abandono cuando los fenómenos climáticos interrumpen el funcionamiento de las escuelas o provocan su cierre", sostuvo.

Agregó que las niñas a menudo asumen responsabilidades de cuidado familiar o recolección de agua cuando las escuelas o instalaciones sanitarias son dañadas, la familia se desplaza o pierde sus ingresos.

"Estas presiones pueden aumentar también el riesgo de matrimonio infantil, haciendo más difícil que las niñas regresen a clases cuando reabre la escuela", señaló.

Según el análisis, las tormentas fueron la principal causa de interrupción, afectando el año pasado a 109 millones de alumnos en todo el mundo.

Al menos 70 millones de alumnos sufrieron con inundaciones y las olas de calor interrumpieron las lecciones para unos 50 millones de jóvenes.

Unicef indicó que alrededor de 1.000 millones de niños viven en países con un riesgo elevado de choques climáticos y ambientales.

La pérdida de aprendizaje y su efecto en la alfabetización podría conducir a una pérdida de ingresos de por vida y agravar las desigualdades, según el organismo.

La mayoría de los niños vienen de países de ingreso bajo y medio bajo "donde los sistemas educativos a menudo carecen de recursos necesarios para proteger el aprendizaje durante las emergencias climáticas", señala el estudio.

Unicef urgió a los gobiernos y sus socios aumentar la inversión en instalaciones educativas para hacerle frente a los fenómenos climáticos y ambientales.