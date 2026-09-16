Los asesinatos de defensores ambientales se duplicaron en 2025 en Brasil, según Global Witness

La cifra de asesinatos de defensores del medio ambiente se duplicó en 2025 en Brasil, el segundo país más peligroso del mundo para estos activistas después de Colombia, según el informe anual de la ONG Global Witness.

Colombia y Brasil concentraron el 52% de los asesinatos de defensores ambientales del mundo el año pasado, con 39 y 26 muertes respectivamente.

El principal motivo detrás de las muertes en Brasil fueron disputas por la tierra, foco de conflicto histórico entre indígenas y terratenientes en el país. Los ataques se concentraron en los estados amazónicos de Rondonia y Pará.

Se "puede matar a las personas porque hay seguridad que quedará impune; es casi una licencia para matar", dice a la AFP Carlos Lima, de la Comisión Pastoral de la Tierra, entidad que defiende los derechos de los campesinos e indígenas en Brasil.

"Normalmente, quien ordena un asesinato no cumple condena, no es detenido", agrega.

Global Witness denuncia asimismo una aplicación todavía "desigual" de compromisos en materia de derechos territoriales en el país anfitrión de la COP30, conferencia climática que contó con una alta participación de líderes indígenas.

En América Latina, la región más letal del mundo para estos defensores, la mayoría de las víctimas son indígenas (36%) y campesinos (40%). En especial, según el informe, aquellos que viven en zonas remotas con escasa presencia estatal.

La violencia contra los defensores ambientales en la región "se ve agravada por el creciente poder del crimen organizado, que genera un clima de corrupción e impunidad en toda la región", apunta el reporte.

La oenegé también destaca que los intereses de las empresas extractivistas, que buscan explotar petróleo y minerales en ecosistemas frágiles, están detrás de muchos ataques en la región.

Se registraron 124 asesinatos de ambientalistas en todo el mundo el año pasado. Honduras y Filipinas ocuparon el tercer lugar en la lista con 12 asesinatos a la par, seguido por México con 10 muertos.

- Cuarto año consecutivo para Colombia -

Colombia es el país más violento del mundo para los activistas por cuarto año consecutivo. Son comunes las presiones y amenazas de las mafias que deforestan y se financian con la minería ilegal.

Se registraron 39 asesinatos de defensores en 2025, en su mayoría relacionados con "conflictos por tierra", una caída con respecto a los 48 registrados el año anterior, muestra el reporte.

"Muchas personas se silenciaron y dejaron de hacer su labor", matiza para la AFP la activista Astrid Torres, de Somos Defensores. "El silencio ha sido una estrategia para proteger su vida".

Global Witness ubica el epicentro de estos crímenes en el departamento del Cauca (suroeste), tierra indígena ancestral plagada de narcocultivos que ha devenido en un foco de la ola de violencia que azota a Colombia.

"No se detiene esta matanza" en el Cauca, lamenta Torres, al tiempo que aboga por "protección reforzada" para esta comunidad.

Fuera de América Latina, Asia representa el 12% de los asesinatos verificados en 2025. La mayoría se concentra en Filipinas, con 12 casos registrados.

"Los programas de lucha contra la insurgencia y los proyectos extractivos volvieron a provocar actos de violencia" contra ambientalistas en Filipinas, reporta Global Witness.

La oenegé ha registrado una caída sostenida desde 2023 en los asesinatos a defensores del ambiente y el territorio, cifras que a primera vista "podrían indicar una tendencia positiva a la baja".

"En realidad, es probable que sean una subestimación considerable, ya que una gran cantidad de casos no se denuncian", escenario que Global Witness califica de "habitual" en "situaciones de conflicto armado grave y genocidio".