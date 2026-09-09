Los ataques contra escuelas aumentaron un 33% en 2025, según la Unesco

En 2025 se perpetraron más de 1.600 ataques contra escuelas en todo el mundo, un 33% más que un año antes, informó el miércoles la Unesco en un comunicado, en el que "expresa su profunda preocupación" y "pide una mayor protección de la educación".

En 2025, Naciones Unidas registró 1.680 ataques contra escuelas, frente a los 1.265 de 2024.

"La Unesco pide a todas las partes implicadas en conflictos que respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional (...), para garantizar que todos, en cualquier lugar del mundo, puedan aprender con seguridad y dignidad", subraya la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La organización recuerda que "moviliza a sus socios" en "más de 20 países afectados por conflictos y crisis", lo que se traduce, entre otras iniciativas, en la "instalación de refugios de protección en las escuelas de Ucrania", el "apoyo psicosocial a los niños desplazados en Líbano" o el "apoyo a los alumnos de Gaza para que puedan continuar su aprendizaje mediante espacios educativos temporales y el Campus Virtual".

La Unesco contabiliza, en la medida de lo posible, los ataques contra centros escolares perpetrados por países beligerantes o grupos armados no estatales, pero no incluye en su balance los ataques individuales, con armas de fuego o cuchillos, por ejemplo, que se producen en países en paz.