Los ataques rusos en la red ferroviaria de Ucrania "se intensifican", dice su director general a la AFP

Los ataques rusos contra la red ferroviaria ucraniana "se intensifican" semana tras semana, lamentó el lunes en declaraciones a la AFP el director de la empresa estatal de ferrocarriles, al día siguiente de un ataque que alcanzó un tren cerca de la frontera con Polonia.

"Ha comenzado una campaña de ataques prácticamente ininterrumpida contra la red ferroviaria", señaló Oleksandre Petrovski, director ejecutivo de Ukrzaliznytsia, al subrayar que los ataques "se intensifican de manera exponencial" y que "cada mes, cada semana suele ser peor que la anterior".

Ante la suspensión de los vuelos comerciales desde el inicio de la guerra en 2022, el tren se ha convertido en un medio de transporte esencial en Ucrania. Es utilizado tanto por civiles y diplomáticos extranjeros como por las fuerzas armadas para transportar material militar y mercancías.

El domingo, Rusia atacó la locomotora de un tren de pasajeros situado a unos dos kilómetros de la frontera con Polonia, sin causar víctimas.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Rusia de intentar "paralizar la economía y destruir la vida de las personas".

Según el director de la compañía de ferrocarriles, el ataque, ocurrido lejos de la línea del frente, representa una nueva escalada en el conflicto.

"Intentan constantemente poner a prueba los nervios de todo el mundo (...) El mensaje es claro: no existe ninguna zona segura en territorio ucraniano", afirmó.

- Golpe a la economía -

Para Pertsovski, la capacidad de Rusia para "atacar con precisión material ferroviario y objetivos similares está aumentando".

"Todo el mundo tiene la sensación de que sus capacidades técnicas progresan en términos de autonomía, capacidad para eludir los sistemas de guerra electrónica y alcance de ataque", señaló.

Más de 60 trabajadores ferroviarios ucranianos han muerto en estos bombardeos desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

La escalada de ataques contra los ferrocarriles se suma a una intensificación de los bombardeos rusos contra otros sectores de la economía.

Los almacenes logísticos y la industria metalúrgica se han visto especialmente afectados, y las exportaciones agrícolas han disminuido desde que los barcos comenzaron a ser atacados en el mar Negro.

"Rusia no atacaba todo lo que se movía (antes). Solo empezó a hacerlo después de que los propios ucranianos abrieran la caja de Pandora", afirmó el domingo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Ucrania también ha multiplicado los ataques de largo alcance con el objetivo de perturbar la economía rusa, apuntando especialmente contra refinerías de petróleo y centros logísticos del comercio electrónico.

Moscú acusa además a Kiev de haber provocado el descarrilamiento de tres trenes en 2025, con un saldo de siete muertos y más de un centenar de heridos.

"Por un lado, se trata de la economía: todos estos ataques están dirigidos contra nosotros, nuestros clientes, la industria metalúrgica, los puertos y las infraestructuras", explicó Pertsovski.

"Por otro, buscan quebrar los ánimos de la población, hacer creer a la gente que ha sido abandonada, que las conexiones de transporte han sido cortadas y que ya no forman parte de un país más amplio", concluyó.