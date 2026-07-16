Los centros de retorno de migrantes implican riesgos para los DDHH, advierte el Consejo de Europa

Un comisario del Consejo de Europa instó a los países que se planteen crear centros de retorno para migrantes fuera de la UE a ser vigilantes en materia de derechos humanos.

El Consejo de Europa es una institución radicada en Estrasburgo, Francia, que cumple una función de vigía en asuntos de derechos humanos en el continente.

Este jueves, publicó una carta que su comisario para los Derechos Humanos, Michael O'Flaherty, envió a los ministros encargados de política migratoria en Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos.

En la misiva, O'Flaherty les presenta "cuatro medidas de protección" para eliminar posibles violaciones a los derechos humanos relacionadas con esos centros.

Esos cinco países han anunciado su intención de crear ese tipo de instalaciones fuera del territorio de la UE este año, después de que el Parlamento europeo aprobara a mediados de junio una polémica legislación que les autoriza a hacerlo.

O'Flaherty reclama en primer lugar una "evaluación exhaustiva" de los riesgos para los derechos humanos antes de que se pongan en marcha dichos centros, y un plan destinado a prevenir las violaciones, a atenuarlas o a eliminarlas.

Además, llama a que se realice un seguimiento adecuado "independiente y continuo en materia de derechos humanos" y aboga por que los centros colaboren entre sí basándose en "acuerdos jurídicamente vinculantes que comporten cláusulas ejecutorias en materia de derechos humanos".

Por último, apunta que los Estados deberían facilitar un control parlamentario, público y judicial y que se rindan cuentas sobre las evaluaciones de riesgos, los planes de atenuación, los resultados de los controles y los acuerdos que se vayan cerrando.

La legislación no genera unanimidad entre los 27 Estados miembros de la UE. El presidente francés, Emmanuel Macron, considera que será ineficaz y que no concuerda con los valores de Europa.

Asimismo, oenegés y partidos de izquierda denunciaron que se podrían acabar creando "zonas sin ley".

Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó que lamentaba profundamente la nueva ley y subrayó que los Estados europeos no pueden transferir sus obligaciones a terceros países.