Los chalecos amarillos apuntan a los lugares de poder en nuevas protestas en Francia

El movimiento de los chalecos amarillos llamó a manifestar cerca de los lugares de poder en París, en el cuarto sábado consecutivo de protestas sociales contra el costo de la vida y de apoyo a las reivindicaciones estudiantiles en Francia.

La movilización de este sábado llega dos días después de que entre 575.000 y 1,6 millones de personas salieran a las calles al llamado de los sindicatos para reclamar mejores salarios y un alza del poder adquisitivo.

Es una de las principales preocupaciones de los franceses, que dentro de seis meses deben elegir al sucesor del presidente centroderechista Emmanuel Macron. La ultraderechista Marine Le Pen lidera los sondeos.

Los chalecos amarillos, que ya sacudieron el primer mandato de Macron en 2018 y 2019 con sus protestas contra el aumento de un impuesto al combustible, lanzaron una nueva oleada en octubre, con los precios energéticos al alza.

Este sábado, mantuvieron su llamado a protestar a las 14H00 (13H00 GMT) en la plaza de la Concordia de París, entre los Campos Elíseos y el Museo del Louvre, aunque la prefectura de policía lo prohibió. Una sentada convocada ante la Torre Eiffel finalmente no tuvo lugar, constató un periodista de AFP.

Horas antes de la concentración, un importante despliegue policial protegía los alrededores de la céntrica plaza de la Concordia, situada frente a la Asamblea Nacional (cámara baja) y a poca distancia del Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa.

Es "un lugar emblemático (...), un lugar de poder, ya que nuestras reivindicaciones son políticas", defendió la víspera David Libeskind, abogado del movimiento.

A esa misma hora, una manifestación autorizada debería recorrer las avenidas de la capital entre las plazas de la República y de la Nación.

Las autoridades esperan hasta 60.000 personas en esta marcha solicitada por los sindicatos estudiantiles y de trabajadores, y hasta 170.000 en Francia.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, aseguró que movilizaron de nuevo a 70.000 policías y gendarmes en Francia, para evitar los disturbios y saqueos registrados el 17 de octubre.

Tras las protestas masivas del jueves, el gobierno anunció una "conferencia social" el próximo lunes con sindicatos y patronal "destinada a aportar respuestas a las cuestiones del poder adquisitivo y de salarios".

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