Los embajadores del Reino Unido, Francia y Alemania piden un diálogo directo entre Rusia y Ucrania

Los embajadores en Rusia del Reino Unido, Francia y Alemania instaron el jueves a entablar conversaciones directas entre Moscú y Kiev durante una reunión excepcional celebrada en la cancillería rusa, en apoyo a la propuesta del presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

El domingo los líderes de estos tres países europeos respaldaron en una cumbre celebrada en Londres el llamamiento de Zelenski de mantener "un diálogo directo" con Rusia para poner fin a más de cuatro años de guerra.

Los diplomáticos europeos se reunieron este jueves con el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Mijail Galuzin.

Moscú había anunciado previamente que la reunión se llevaría a cabo a petición de los embajadores.

En una declaración conjunta, los tres países afirmaron tras la reunión que transmitieron a la parte rusa las conclusiones del encuentro del domingo, incluyendo "el apoyo a la petición del presidente Zelenski de celebrar conversaciones directas entre Rusia y Ucrania".

El gobierno señaló, por su parte, que se había informado a los funcionarios de la política "destructiva" de sus países respecto a Ucrania, acusándolos de querer "continuar la guerra contra Rusia en nombre y a costa de" los países europeos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó este mes la propuesta de su par ucraniano de celebrar una reunión cara a cara para terminar con los combates.

Los embajadores europeos apenas han mantenido conversaciones con las autoridades rusas durante los cuatro años de ofensiva rusa contra Ucrania y fueron convocados con frecuencia por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Varios países de Europa occidental han planteado la idea de reanudar las negociaciones con Moscú para poner fin al conflicto de Ucrania, el peor que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Rusia ha preferido hablar con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. El Kremlin no desea que los países europeos se involucren.

No obstante, las conversaciones lideradas por Washington no han llevado a ninguna parte y han quedado relegadas por la guerra con Irán.