Los incendios en la Patagonia argentina reviven viejas narrativas antisemitas

Mensajes virales en las redes sociales atribuyen los incendios forestales en la Patagonia argentina a supuestos planes israelíes de poblar la región, lo que reaviva centenarias teorías conspirativas, y ha motivado esta semana denuncias de antisemitismo por parte de organizaciones judías.

"Quiero a los judíos fuera de mi país" o "los israelíes andan quemando la Patagonia" son algunos de los mensajes que circulan en español y, con adaptaciones, en al menos otras cinco lenguas.

Las autoridades argentinas confirmaron la intervención humana en el origen de los fuegos que han quemado más de 15.000 hectáreas, pero no señalaron responsables.

"En cuanto a los autores, aún no sabemos", dijo el martes a la AFP Carlos Díaz Mayer, fiscal de la provincia de Chubut.

Sin embargo, en redes se multiplican mensajes que atribuyen los incendios a intereses extranjeros, sobre todo israelíes, y los vinculan con un debate sobre cambios en las leyes que regulan la propiedad de tierras rurales por parte de no residentes y el uso de zonas afectadas por el fuego.

Por ejemplo circula la foto de una granada que, afirman los usuarios, es de origen israelí y fue usada para provocar el fuego. Pero esto es falso. Las autoridades de Chubut sí confirmaron el hallazgo del explosivo en diciembre, pero informaron que fue producido por la empresa argentina Fabricaciones Militares.

La Organización Sionista Argentina desmintió el lunes en un comunicado que los incendios hayan sido provocados por israelíes "como parte de algún tipo de plan conspirativo".

También remarcó la gravedad de la "reaparición del llamado 'Plan Andinia', un libelo antisemita sin ningún asidero histórico ni político".

La teoría conspirativa según la cual Israel quiere apropiarse de la Patagonia y establecer allí un estado judío circula desde la década de 1960 y con más fuerza desde los años 1970. El arraigo de esta narrativa fue punto de partida de la serie de Amazon "Iosi, el espía arrepentido" (2022), basada en una historia real.

Esta teoría tiene antecedente en el panfleto antisemita de fines del siglo XIX "Protocolo de los Sabios de Sion", que acusa a los judíos de conspirar para dominar el mundo, explicó a la AFP el historiador Ernesto Bohoslavsky, del instituto de investigaciones Conicet.

Este tipo de narrativas "que parece explicar muy sencillamente procesos complejos" son tentadoras, sobre todo en redes sociales, dijo el experto.

"Siempre se actualiza el relato. En el 2001-2002, por ejemplo, estaba la versión de que Argentina iba a vender una parte de la Patagonia para pagar la deuda externa", añadió.

El presidente de La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA), Mauro Berenstein, advirtió en X que señalar sin pruebas "refuerza una narrativa antijudía y odio".