Los rebeldes hutíes reivindican un ataque contra una refinería saudita, según una agencia vinculada al grupo

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este jueves un ataque con dron contra una refinería de Aramco en el sur de Arabia Saudita, informó la agencia de noticias Saba, vinculada al grupo.

"Una fuente militar confirmó que las Fuerzas Armadas yemeníes atacaron una refinería de Aramco en la región de Jizan utilizando dos drones, logrando un impacto preciso", informó Saba, en referencia a las fuerzas hutíes.

Según la agencia, la fuente alegó que el ataque fue en respuesta a una "violación del espacio aéreo y de la soberanía del país en las gobernaciones de Saada y Hajjah" por parte de Arabia Saudita.

De acuerdo con Saba, la fuente afirmó que los hutíes "responderán con firmeza a cualquier violación de la soberanía del país o cualquier acto de agresión dirigido contra la nación".

Una tregua que duró varios años en la guerra civil de Yemen entre los hutíes y el gobierno respaldado por Arabia Saudita y reconocido internacionalmente pareció colapsar el mes pasado, cuando se intensificaron los combates entre aliados regionales de Estados Unidos e Irán.

En julio, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo de Arabia Saudita, atacando petroleros sauditas en el mar Rojo.

El domingo, los hutíes, respaldados por Irán, dijeron haber alcanzado una instalación petrolera en la costa saudita del mar Rojo en respuesta a incursiones de drones procedentes de la monarquía del Golfo en el noroeste de Yemen.

La amenaza de los hutíes al tráfico marítimo y a las instalaciones petroleras sauditas se produce en paralelo al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, convertido en el principal foco de tensión entre Irán y Estados Unidos en medio de los esfuerzos por poner fin a la guerra en Oriente Medio.