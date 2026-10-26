Lula celebra una reelección histórica en Brasil, mal recibida por los mercados

Dirigentes de potencias mundiales -a excepción de Donald Trump- y de América Latina saludaron este lunes la histórica reelección del presidente izquierdista Lula en Brasil, mal recibida por la Bolsa de Sao Paulo que suspendió negociaciones por una fuerte caída.

Luiz Inácio Lula da Silva, de casi 81 años, remontó sorpresivamente una elección que parecía encaminada a una victoria del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.

Luego de obtener el 51,8% de los votos, Lula tendrá un cuarto mandato para consolidar a Brasil como un bastión de la izquierda en una región que gira mayoritariamente hacia la derecha.

El mercado reaccionó con escepticismo: la Bolsa de Sao Paulo suspendió este lunes por 30 minutos las transacciones antes de su apertura por una fuerte caída de las acciones.

El precio del dólar se disparó un 12%, hasta 5,60 reales.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, dijo que pedirá la anulación de las elecciones en las que consiguió el 48,2% de los sufragios al denunciar una "ruptura total de la isonomía entre brasileños", luego de que un juez del supremo extendiera por dos horas la jornada electoral.

La medida fue tomada debido a que Lula denunció problemas en el transporte público que dificultaron la votación en ciudades como Sao Paulo y también por una petición de Flávio Bolsonaro por "intensas lluvias" en algunos municipios.

La negación de los resultados recuerda la reacción de su padre en 2022. Jair Bolsonaro nunca reconoció su derrota ante Lula en en el balotaje de ese año. Más tarde fue condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado contra el izquierdista.

- Apoyo histórico -

Las cifras dimensionan la victoria de Lula.

En su séptima contienda presidencial, obtuvo más de 64,2 millones de votos, una cifra jamás registrada en Brasil.

En un balotaje con una abstención de 19%, menor que en el primer turno, pasó de estar rezagado por 2,2 millones de sufragios ante Bolsonaro a superarlo por 4,4 millones.

También cayeron los votos nulos y en blanco.

"Le debo esta victoria a la juventud rebelde que se levantó para defender la democracia", dijo Lula en la noche, casi sin voz, rodeado por una multitud en la emblemática avenida Paulista de Sao Paulo.

Lula consiguió otro resultado clave: dio vuelta a su derrota en el primer turno en Minas Gerais, un estado agroindustrial que históricamente funciona como termómetro electoral.

Para el analista político Thomas Traumann, parte de su éxito se debe al rechazo que generaba la posibilidad de un nuevo gobierno de la ultraderecha.

Fue "la victoria del miedo al regreso de Bolsonaro", dijo a la AFP.

"Estoy muy feliz", "creo que hemos conseguido derrotar una amenaza muy difícil", celebró el lunes Maira de Mello Cabral, una psicoanalista de 42 años en Río de Janeiro.

- ¿Anulación? -

Flávio Bolsonaro aseguró que es "imposible reconocer el resultado", rodeado de jóvenes con millones de seguidores en las redes sociales que se niegan a aceptar la derrota.

Para el politólogo Oliver Stuenkel, "la diferencia de votos fue bastante considerable", por lo que "será muy difícil" para el candidato "convencer a los votantes de que el resultado se debe a un fraude electoral".

Lula venció a Jair Bolsonaro hace cuatro años por una diferencia de apenas 1,8 puntos porcentuales, equivalente a 2,1 millones de votos.

Bolsonaristas lideraron un movimiento golpista que asaltó las sedes del Congreso, el Tribunal Supremo y la Presidencia en Brasilia en enero de 2023.

Uno de los mayores retos que tendrá por delante Lula en su mandato que irá hasta 2030 será negociar con el legislativo, donde la derecha reforzó su presencia.

Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados reconocieron su victoria.

- Respaldos de peso -

Aliados de peso de Brasil como China y Rusia celebraron el triunfo de Lula sobre el hijo de un aliado de Donald Trump.

El presidente estadounidense aseguró antes del conteo de votos que estaba "siguiendo" la elección y no se ha manifestado tras el resultado.

Lula lo acusó durante la campaña de intentar entrometerse en la elección y a la empresa estadounidense Meta de "interferencia" a favor de Bolsonaro.

En la región, líderes de derecha cercanos a Washington como los presidentes de Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Bolivia saludaron la reelección del exlíder sindicalista, así como países europeos como Francia y Alemania.

El presidente argentino Javier Milei, escudero de Flávio Bolsonaro en la carrera presidencial, ha mantenido silencio.