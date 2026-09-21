Luxemburgo investiga avistamientos de drones que causaron la interrupción de vuelos

Las autoridades de Luxemburgo investigan avistamientos de drones que obligaron a suspender temporalmente las operaciones durante la noche en el principal aeropuerto del país, informó el sábado el primer ministro, Luc Frieden.

Afirmó que Luxemburgo está cooperando con sus aliados de la OTAN por el incidente, ocurrido en medio de una creciente preocupación en Europa por los ataques híbridos procedentes de Rusia.

También precisó que la presencia de "drones potencialmente más grandes" en el espacio aéreo del país fue observada "durante los últimos días", pero que es demasiado pronto para determinar de dónde procedían.

"Actualmente estamos analizando la situación", recalcó el primer ministro en una conferencia de prensa televisada.

Las operaciones de vuelos fueron suspendidas brevemente durante la noche del viernes en el aeropuerto de Luxemburgo después de que se detectaran drones volando cerca y sobre el aeropuerto sin autorización.

El aeropuerto precisó que la medida fue "una medida de precaución para garantizar la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones de las aerolíneas, el personal del aeropuerto y las aeronaves".

Luxair indicó que más de 1.800 pasajeros se vieron afectados por la suspensión, que provocó el desvío de 17 vuelos que llegaban a otros aeropuertos, como los de Bruselas, París y Fréncfort.

"Luxair está trabajando estrechamente con lux-Airport, las autoridades competentes y sus socios operativos para ayudar a los pasajeros afectados y restablecer su programación de vuelos", declaró la aerolínea.

Las operaciones se reanudaron el sábado, pero se esperan nuevas interrupciones y efectos en cadena, agregó.

"Esto es nuevo para Luxemburgo, pero no completamente nuevo para nuestros países vecinos", insistió Frieden sobre los avistamientos de drones, después de una reunión de emergencia con los ministros de Defensa e Interior de Luxemburgo.

Desde la invasión de Ucrania en 2022, los aliados europeos de Kiev alertan sobre "ataques híbridos" vinculados con Rusia.

Los ataques permanecen por debajo del umbral de una guerra abierta, pero incluyen vuelos de drones cerca de instalaciones sensibles, violaciones del espacio aéreo y ciberataques.

Las incursiones de drones afectan principalmente a países del flanco oriental de la OTAN. Pero el año pasado también se detectaron aeronaves no tripuladas no autorizadas sobrevolando lugares sensibles en Bélgica y Dinamarca.

Y este año se descubrió un dron cargado de explosivos en un aeropuerto alemán, en un incidente que Berlín atribuyó a Moscú.