Manifestantes de varios países europeos saldrán a las calles a partir de este viernes en una muestra de solidaridad transfronteriza contra el aumento del costo de la vida y la militarización, en un intento de aumentar la presión sobre sus gobiernos.

Tras semanas de protestas en varios países, sindicatos y activistas de Francia, Reino Unido, Bélgica, España, Italia, Portugal y Grecia subieron la apuesta a inicios de noviembre convocando manifestaciones simultáneas el viernes y durante el fin de semana.

Aunque las multitudinarias protestas se basaron en quejas nacionales, las preocupaciones son compartidas a escala continental, entre ellas el aumento del costo de la vida, el difícil acceso a la vivienda, el deterioro de la educación, la militarización, etc.

"Son quejas legítimas", afirmó a la AFP el nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien alerta de que "gran parte de la población" no puede "alcanzar el nivel de vida de sus padres" por "el lento crecimiento y la mayor desigualdad".

Las protestas tienen lugar cuando la invasión rusa de Ucrania se aproxima a su quinto año y antes de una serie de elecciones clave en España, Francia, Italia y Grecia entre este año y 2027.

"Es un evento realmente importante para hacer oír la voz de la juventud (...) y expresar nuestra necesidad de un cambio sistémico e inmediato para nuestro futuro", dijo Zennor Tyndale-Biscoe, un joven de 17 años que tenía previsto manifestarse en Truro, en Inglaterra.

Organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios de una veintena de países europeos convocaron también este viernes una huelga internacional de la juventud, bajo el lema "Luchemos por nuestro futuro, no por sus guerras".

Para Hannes Kramer, estudiante movilizado en Alemania contra la posible reintroducción del servicio militar, "mientras que cantidades de dinero que parecen ilimitadas se vierten en los ejércitos y en las infraestructuras que los sostienen, el Estado de bienestar es desmantelado".

En Francia, la movilización coincide con el octavo aniversario del movimiento de los chalecos amarillos, que surgió para protestar contra un alza del combustible, y en España, con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

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