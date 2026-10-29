María Corina Machado recorre la zona devastada por los terremotos en Venezuela

La opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, recorrió el miércoles la zona devastada por los terremotos en Venezuela, una visita que consideró la "más importante que tenía pendiente" desde su regreso del exilio.

Luego de varios intentos fallidos, Machado regresó a Venezuela el domingo en una caravana que cruzó cinco estados hasta llegar a Caracas entre miles de seguidores que la esperaban a su paso.

Este miércoles recorrió varios puntos del estado La Guaira, un balneario a 40 km de Caracas que sufrió los daños más graves por el doble sismo que dejó más de 6.500 muertos y un número indeterminado de desaparecidos.

"Sabía que tenía que estar aquí desde el primer día", indicó Machado a medios.

"No saben cómo he sentido en el alma el dolor de no haber estado abrazándolos durante estos días", agregó Machado, que prometió ayudar en la reconstrucción de La Guaira.

La líder opositora había expresado desde el 24 de junio, cuando ocurrieron los terremotos, su deseo de estar en la zona de desastre, pero también denunció que su retorno a Venezuela fue obstaculizado varias veces.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró hace unos días que desaconsejó entonces a Machado regresar al país en medio de la emergencia.

"Fue la única vez que le dije que probablemente no era el mejor momento para regresar, en plena calamidad humanitaria, porque queríamos asegurarnos de que los aviones llegaran" con la ayuda humanitaria, dijo Rubio.

Mientras hablaba, Machado estuvo rodeada de varios de los afectados por los devastadores terremotos.

La presidenta interina Delcy Rodríguez calificó el viaje de retorno por tierra de Machado como un "show", al asegurar que pudo haber ingresado al país por uno de sus aeropuertos.

Machado se exilió en Panamá luego de salir de Venezuela en diciembre de 2025 tras casi un año en la clandestinidad por denunciar como fraudulenta la reelección del depuesto Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio de 2024.

Maduro fue capturado en enero en una incursión militar de Estados Unidos y se encuentra preso en Nueva York bajo cargos de narcotráfico, entre otros.