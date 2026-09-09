Más de 1.000 niños muertos en Bangladés por una epidemia de sarampión

El balance de la epidemia de sarampión que se declaró en marzo en Bangladés, una de las más mortíferas de su historia, superó el miércoles la cifra simbólica de 1.000 muertos, informaron las autoridades.

La epidemia puso de manifiesto las deficiencias del sistema de prevención de enfermedades infantiles, que se ve afectado por la desorganización de los servicios estatales tras la caída de la ex primera ministra Sheikh Hasina en 2024.

Según las estadísticas publicadas por la Dirección General de Servicios de Salud, la enfermedad ya causó la muerte de 1.002 niños, de un total de 187.484 casos registrados.

El portavoz de la Dirección, Zahid Raihan, añadió que más de 18 millones de niños fueron vacunados en el marco de las campañas de inmunización de emergencia lanzadas por el gobierno desde la primavera boreal.

"Desgraciadamente no conseguimos alcanzar la inmunidad colectiva", lamentó Raihan. "El sarampión no pudo ser erradicado; nuestro objetivo era reducir el número de víctimas. Seguiremos vacunando a nuestros niños".

Según los servicios de salud, alrededor de 4 millones de niños no participaron en las campañas de vacunación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el sarampión como una de las enfermedades más contagiosas y estima que provoca alrededor de 95.000 muertes al año, principalmente entre niños menores de cinco años no vacunados.