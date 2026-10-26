Más de 1.400 detenidos por las manifestaciones del sábado en Francia

Más de 1.400 personas fueron detenidas en el marco de las fuertes y en ocasiones violentas manifestaciones del sábado en Francia por el deterioro del poder adquisitivo y los servicios públicos, dijo el lunes el ministro del Interior.

A falta de poco más de medio año para las elecciones presidenciales, el país europeo vive un momento convulso, con un creciente malestar social que ha derivado en protestas, disturbios y saqueos.

Después de un primer estallido violento el 17 de octubre, cientos de miles de personas participaron el sábado en marchas en París y otras ciudades que, en su mayoría, transcurrieron pacíficamente.

"La jornada estuvo controlada, no hubo incidentes graves. Eso no quita que constatáramos un alto nivel de violencia contra las fuerzas de seguridad", con 267 agentes heridos, afirmó el ministro Laurent Núñez en declaraciones al medio RMC/BFMTV.

"Arrestamos a 1.435 personas en el conjunto del territorio", más de cien por llevar objetos que podían usarse como armas, agregó.

En los controles de seguridad se incautaron "varias decenas" de "cuchillos, bolas de petanca, canicas de vidrio, tirachinas, diversas armas y, por supuesto, los morteros" de artificio, detalló.

De parte de los manifestantes, se estima que hubo 150 heridos, entre ellos tres "bastante graves", afirmó el ministro, quien anunció investigaciones internas de la policía sobre estos hechos.

Entre 410.000 y 800.000 personas, según los datos del gobierno y los organizadores, participaron el sábado en una jornada de movilización para denunciar el alto costo de vida y defender los servicios públicos en Francia.

Las autoridades reforzaron el dispositivo de seguridad después de que una primera gran jornada de movilización el 17 de octubre dejara cientos de negocios saqueados e incluso un ayuntamiento quemado.

Núñez avanzó que la situación va a mantenerse tensa en los próximos días, con manifestaciones previstas para el próximo sábado, y que los toques de queda decretados por algunas autoridades locales se van a prolongar.