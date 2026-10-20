Más de 40 civiles asesinados en Mali por hombres armados el domingo, según fuentes de seguridad y locales

Más de 40 civiles fueron asesinados el domingo durante ataques perpetrados por hombres armados en la región de Ménaka, en el noreste de Mali, informaron el lunes a la AFP fuentes de seguridad, comunitarias y locales.

Estos sangrientos ataques, llevados a cabo por hombres armados que llegaron en motocicletas, tuvieron como objetivo, según estas fuentes, varios campamentos pertenecientes en su mayoría a la comunidad Daoussahak, de la cual procede el "Movimiento para la Salvación del Azawad" (MSA, armado), cercano a la junta en el poder en Bamako.

La Oficina Ejecutiva de la comunidad Daoussahak atribuyó estos ataques a la organización Estado Islámico (EIS).

Según una fuente de seguridad con base en Gao consultada por la AFP, la matanza se produjo "en represalia por operaciones militares llevadas a cabo recientemente en la zona y por ataques por parte del MSA".