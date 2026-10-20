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Más de 40 civiles asesinados en Mali por hombres armados el domingo, según fuentes de seguridad y locales

Más de 40 civiles asesinados en Mali por hombres armados el domingo, según fuentes de seguridad y locales
Mapa de Malí Eléonore Hughes, Sabrina Blanchard, Sabrina Blanchard
AFP
20 de octubre de 2026

Más de 40 civiles fueron asesinados el domingo durante ataques perpetrados por hombres armados en la región de Ménaka, en el noreste de Mali, informaron el lunes a la AFP fuentes de seguridad, comunitarias y locales.

Estos sangrientos ataques, llevados a cabo por hombres armados que llegaron en motocicletas, tuvieron como objetivo, según estas fuentes, varios campamentos pertenecientes en su mayoría a la comunidad Daoussahak, de la cual procede el "Movimiento para la Salvación del Azawad" (MSA, armado), cercano a la junta en el poder en Bamako.

La Oficina Ejecutiva de la comunidad Daoussahak atribuyó estos ataques a la organización Estado Islámico (EIS).

Según una fuente de seguridad con base en Gao consultada por la AFP, la matanza se produjo "en represalia por operaciones militares llevadas a cabo recientemente en la zona y por ataques por parte del MSA".

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