Matan a una cooperante francesa de Unicef en RD Congo

Una cooperante francesa de Unicef perdió la vida en República Democrática del Congo, anunció este miércoles el presidente francés, Emmanuel Macron, horas después de ataques aéreos en Goma, ciudad controlada desde enero por el grupo armado antigubernamental M23.

Desde finales de 2021, el M23, con el apoyo de Ruanda y de su ejército, se apoderó de amplios territorios en el este de la República Democrática del Congo, rica en recursos y devastada desde hace 30 años por conflictos.

Fuentes humanitarias indicaron que varias personas murieron durante la noche del martes al miércoles en Goma a causa de ataques aéreos contra varios sitios. La AFP no pudo determinar ni el balance de víctimas ni el origen de los ataques.

"Mataron a una trabajadora humanitaria francesa de Unicef en Goma", anunció sin más detalles el presidente francés en su cuenta en X, llamando a respetar el derecho internacional y a los cooperantes que trabajan sobre el terreno.

Las fuerzas de Kinshasa están posicionadas a cientos de kilómetros de Goma y llevan a cabo regularmente ataques con drones contra las posiciones del M23 en el este. Este último también suele usar drones kamikazes en el frente, según fuentes de seguridad.

La República Democrática del Congo y Ruanda ratificaron a principios de diciembre un frágil acuerdo de paz bajo los auspicios de Estados Unidos, pero que no puso fin a los combates.

burs-tjc/jvb