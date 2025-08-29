Medio centenar de estudiantes de Gaza viajan a Irlanda, becados por instituciones universitarias

Un total de 52 estudiantes de Gaza llegarán a Irlanda esta semana, becados por instituciones universitarias del país europeo, anunció el jueves su ministro de Relaciones Exteriores, Simon Harris.

"Doy la bienvenida a la llegada de estos jóvenes palestinos a Irlanda y les deseo mucho éxito en sus estudios aquí", dijo Harris en un comunicado enviado a AFP.

Según el texto, el primer grupo de 26 personas llegará el jueves, mientras que los estudiantes restantes lo harán entre el viernes y el domingo.

Desde el comienzo del conflicto, Irlanda ayudó a más de 200 personas para salir de Gaza y viajar a este país miembro de la Unión Europea (UE), señaló el gobierno.

"Como la salida de Gaza depende de la obtención de permisos de las autoridades locales pertinentes, tanto en Israel como en jurisdicciones vecinas, dicha asistencia a menudo está fuera del control del gobierno (irlandés)", indica el comunicado.

Irlanda trabajó con sus embajadas en la región y con las autoridades correspondientes para asegurar que el grupo pudiera viajar a Dublín, según el texto.

"Nuestra primera y más inmediata prioridad será trasladarlos a un centro médico para realizar evaluaciones y brindar tratamiento", dijo Harris a la emisora pública RTE.

"También intentaremos abordar los graves problemas derivados de la malnutrición", agregó Harris en su entrevista con RTE.

Irlanda se ha erigido en una de las voces críticas más contundentes contra la respuesta de Israel a los ataques que sufrió el 7 de octubre de 2023, en el sur del Estado hebreo, por parte de militantes del movimiento islamista palestino Hamás, que desencadenaron el conflicto en Gaza.

En mayo de 2024, Irlanda se unió a otros países europeos en el reconocimiento de Palestina como un "estado soberano e independiente".