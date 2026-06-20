Meloni critica los "ataques constantes e injustificados" de Trump

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, consideró este sábado que los "ataques constantes e injustificados" de Donald Trump "carecen de sentido", después de que el presidente estadounidense repitiera que ella le pidió "una y otra vez" una foto con él en el G7 en Francia.

"Estos ataques constantes e injustificados carecen de sentido", señaló la mandataria en su página de Instagram, en respuesta a las declaraciones de Trump en su plataforma Truth Social.

En esa red, el estadounidense había comentado que a Meloni "le va mal en Italia en cuanto a popularidad, posiblemente porque rechazó a los Estados Unidos de América, un país que realmente ama y protege a Italia".

En su respuesta, Meloni señaló, aludiendo a Trump, que "ser su amiga desde luego que no ha ayudado" a su popularidad, y le "sugirió" al republicano que "se centre en la suya" propia.