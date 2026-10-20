Meta dice que cumplió órdenes de corte brasileña para trato equitativo a Lula y Bolsonaro

Meta aseguró este martes que cumplió las órdenes de la justicia electoral de Brasil para garantizar un trato igualitario en sus plataformas a las campañas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a cinco días del balotaje presidencial.

La empresa estadounidense, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha sido blanco de denuncias por parte del campo del presidente izquierdista Lula, por presuntamente favorecer la campaña de su rival derechista.

Aunque Meta ha negado tomar partido en las elecciones, ha admitido fallos, como la desactivación por error de anuncios de la campaña de Lula, que atribuyó a "incidentes" técnicos que no afectaron solo a Brasil.

El lunes, el Tribunal Superior Electoral dio a la firma estadounidense 24 horas para demostrar que adoptaba medidas para un trato igualitario entre Lula y Bolsonaro, después de considerar que no había tomado las medidas que ya le había exigido la semana pasada.

De lo contrario, expuso a Meta a una multa diaria de unos 200.000 dólares.

"Concluimos la implementación de las medidas para atender la decisión" de la corte, dijo el martes Meta en un comunicado.

La firma sostuvo nuevamente que "los contenidos relativos a ambas candidaturas son tratados de forma igualitaria", según el documento enviado al tribunal y publicado por el portal de noticias Poder360.

Lula, de casi 81 años, busca un cuarto mandato frente al senador, de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Los sondeos más recientes muestran un empate técnico en el balotaje del domingo.

Tras perder la primera vuelta por dos puntos porcentuales (47%-45%), la campaña de Lula acusó a Meta de "interferencia" en las elecciones.

En particular, denunció un alcance restringido de sus contenidos en Instagram y WhatsApp y que la herramienta de inteligencia artificial de WhatsApp se negaba a generar contenido electoral sobre Lula, pero no sobre su rival.

- "¡Meta, no te metas!" -

Entre las medidas adoptadas, Meta dijo este martes que solo los candidatos y partidos registrados ante la justicia electoral pueden ahora anunciarse en sus redes.

La empresa informó además que retiró de circulación 720 publicaciones con contenido generado por inteligencia artificial sin la debida identificación.

E insistió en que su herramienta de IA aplica el mismo criterio a ambos candidatos, atendiendo o negando los pedidos.

Decenas de simpatizantes de Lula protestaron el lunes frente a la sede de Meta en Sao Paulo, con lemas como "¡Meta, no te metas en la elección de Brasil!", así como consignas contra su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, y contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

El consejo asesor de contenido de Meta, que supervisa de forma independiente la moderación en sus plataformas, afirmó el martes que constató "fallos recurrentes" en la moderación del grupo en los contenidos vinculados con las elecciones presidenciales en Brasil y en los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos.

El organismo, con sede en Londres, advirtió en un comunicado que le preocupan "los fallos recurrentes en los esfuerzos de Meta por garantizar la integridad electoral".

Lula ha afirmado durante la campaña que el gobierno de Estados Unidos intenta interferir en los comicios en favor de Flávio Bolsonaro, cuyo padre, preso por golpismo, es aliado de Trump.

Sin manifestar su apoyo directo, el presidente estadounidense saludó al día siguiente de la primera vuelta la "gran victoria" de Flávio Bolsonaro.