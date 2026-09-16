México autoriza el ingreso de militares estadounidenses para un adiestramiento

México autorizó el ingreso a su territorio de tropas de Estados Unidos para un adiestramiento conjunto, en un momento de tensión bilateral por la presión del presidente Donald Trump para reforzar el combate del narcotráfico.

La Constitución mexicana exige aprobación del Senado para el ingreso de tropas extranjeras. La Cámara Alta autorizó el lunes por la noche la entrada de 139 militares armados. Estos entrenamientos son habituales entre los dos países.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump presiona a México para que intensifique el combate del contrabando de drogas y la migración irregular a través de la frontera común.

El mandatario ha amenazado con incrementar los aranceles a las exportaciones mexicanas como medida de presión y ha ofrecido a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, actuar directamente en su país. La mandataria ha rechazado categóricamente esta posibilidad.

Los militares estadounidenses participarán con tropas mexicanas en un ejercicio de adiestramiento en el estado de Chihuahua, en una zona cercana a la frontera común. En agosto, un grupo de fusileros mexicanos acudió a un entrenamiento en Virginia, cerca de Washington.

Sheinbaum insiste en que la relación con Estados Unidos se basa en una "cooperación sin subordinación". Ya en abril hubo un choque diplomático por la presencia de dos agentes de la CIA en México, que participaron sin autorización en un operativo antinarcóticos dirigido por el gobierno del estado.

Su presencia se conoció debido a que murieron en un accidente automovilístico tras la operación.