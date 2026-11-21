Militares mexicanos capturaron al narcotraficante Fausto Isidro Meza, alias “Chapo Isidro”, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI estadounidense, confirmó este sábado la secretaría de la Defensa.

El capo fue detenido junto con otros dos cabecillas de su grupo criminal el viernes en el estado de Sinaloa, lo que desató un violento enfrentamiento que provocó escenas de pánico y obligó a suspender un partido de béisbol profesional, según informaron medios locales la noche pasada.

El “Chapo Isidro” es uno de los cabecillas de la banda criminal de los Beltrán Leyva y es aliado de una de las facciones en disputa del poderoso cartel de Sinaloa, detalló la Defensa en la red social X.

El detenido era buscado en México por delincuencia organizada mientras que Estados Unidos ha solicitado su extradición por narcotráfico y “se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI”, señala el mensaje de la Defensa.

Esta captura se produce en momentos en el Estados Unidos presiona a México para que detenga tanto el paso de migrantes indocumentados como el tráfico de drogas.