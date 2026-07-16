México extraditó a EEUU sin saber a una pieza clave en la investigación sobre la captura del capo Zambada

La fiscalía general de México informó el miércoles que extraditó a Estados Unidos, sin conocer su verdadera identidad, a una pieza clave en una investigación que avanza sobre posible injerencia de Estados Unidos en la captura de un importante narcotraficante.

Mauro Alberto "N", alias "Jando", fue detenido en febrero del año pasado luego de un choque con el Ejército. Se identificó con otro nombre y negó cualquier vínculo con el peligroso Cártel de Sinaloa.

Un año después, la fiscalía determinó que se trataba del piloto que trasladó a Estados Unidos para entregarse a las autoridades al capo Ismael "Mayo" Zambada, secuestrado por un hijo de su antiguo socio, Joaquín "Chapo" Guzmán.

Los fiscales "encontraron en las carpetas (de investigación) indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024" a Estados Unidos al narco, indicó un comunicado.

La captura generó tensiones entre México y Washington, que se avivaron la semana pasada luego que el avión del caso fuera expuesto en un museo estadounidense como pieza de una operación del FBI.

El gobierno mexicano exigió entonces a Estados Unidos que aclarara si se trató de una operación policial y, en consecuencia, una violación de su soberanía. Estados Unidos había ya negado cualquier participación.

La versión inicial era que el hijo del "Chapo" actuó de manera individual y entregó al "Mayo" para recibir beneficios de la justicia en su entrega.

Alias "Jando" era el testigo que podía aclarar los hechos, si aún estuviera bajo custodia en México.

"Su entrega no extingue las investigaciones" en su contra, indicó la fiscalía.

La captura de Zambada desató una sangrienta guerra interna en el Cártel de Sinaloa, que deja más de 2.000 muertos hasta ahora.