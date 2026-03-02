Milei promete más reformas y quiere una "alianza estratégica duradera" con EEUU

El presidente argentino, Javier Milei, dijo este domingo que quiere "una alianza estratégica duradera" con Estados Unidos que actúe como "política de Estado", en un discurso en el Congreso que lanzó la segunda mitad de su mandato y en el que prometió 90 reformas para "rediseñar" el país.

Alineado geopolíticamente con Estados Unidos e Israel, su gobierno celebró el sábado la operación de ambos países contra Irán y renovó las acusaciones de participación iraní en el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994.

Como parte de su alianza con el presidente Donald Trump, Milei destacó este domingo ante el Congreso que "el Atlántico Sur es el terreno de disputa estratégica de las próximas décadas" y que Argentina estará para ello en sintonía con Estados Unidos.

"Rutas comerciales, recursos naturales, soberanía marítima y la presencia creciente de actores que no comparten nuestros valores. Quien lo controle controlará una parte clave del trabajo global. Argentina tiene que ser ese actor", explicó al presentar su plan de gobierno para este año.

"Tenemos los minerales críticos que necesita Occidente. Tenemos la energía, gas, petróleo, energía nuclear y energía renovable para abastecer cadenas de producción de escala (...) Tenemos la ubicación el extremo sur del continente, con salida a dos océanos y presencia en la Antártida", enumeró.

Milei anunció además que impulsará "90 reformas estructurales" en 2026, para construir "la arquitectura que tendrá el Estado argentino en los próximos cincuenta años, teniendo la moral Occidental como política de Estado".

Adelantó que presentará ante el Congreso reformas en áreas como economía, impuestos, código penal, sistema electoral, educación, justicia y defensa, entre otras.

- Nudo gordiano -

Su discurso de casi dos horas marcó el inicio del nuevo ciclo legislativo tras un 2025 turbulento, marcado por denuncias de corrupción contra funcionarios y episodios de inestabilidad cambiaria.

Sin embargo, su victoria en las legislativas de octubre le permitió ampliar su presencia parlamentaria y avanzar con su programa. El viernes, el Congreso aprobó la reforma laboral pese al rechazo de los sindicatos.

"Milei solo puede ir para adelante", dijo a la AFP el politólogo Pablo Touzón. "Su movimiento político es bastante punk" por lo que "la agenda de reformas para él es necesaria" para sostener su modelo económico.

El presidente dedicó la primera parte de su discurso a criticar al "Estado fallido" que dijo haber recibido al asumir el mando de un país "tomado por una telaraña inescrutable de regulaciones".

Defendió además la apertura comercial como uno de los pilares de su proyecto.

"Tras décadas de protección, obtuvimos una industria pequeña, cara, dependiente del subsidio y con salarios en dólares raquíticos", dijo, y arremetió contra los empresaros locales que lo han criticado en las últimas semanas por abrir las importaciones afectando la producción nacional.

Sus palabras eran a menudo interrumpidas por insultos de congresistas opositores, a quienes respondió con vociferantes epítetos como "ladrones" y "delincuentes" que "tienen a su líder presa", refiriéndose a la expresidenta Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción.

El respaldo electoral en las legislativas de octubre, donde el partido de Milei -La Libertad Avanza- obtuvo el 40% de los votos, consolidó el poder del presidente, quien llegó al cargo con una bancada minoritaria.

Milei es el dirigente con mayor imagen positiva del país, con 41,5% de aprobación y 55,3% de rechazo, según la consultora AtlasIntel.

- "En el camino" -

Desde que sucedió al gobierno peronista de centroizquierda de Alberto Fernández, Milei logró una fuerte desaceleración inflacionaria y orden fiscal.

La inflación anual se redujo desde el 211,4% en 2023 -cuando devaluó el peso a la mitad- al 31,5% en 2025, y Argentina registró superávit fiscal dos años consecutivos por primera vez desde 2008.

Pero el ajuste tuvo costos significativos: caída del consumo, apertura importadora y el cierre de más de 21.000 empresas en dos años, con una pérdida estimada de 300.000 empleos, según fuentes sindicales.

La economía argentina creció 4,4% en 2025, impulsada por el agro y la intermediación financiera, mientras que la industria manufacturera y el comercio, dos de los sectores que más empleo generan, se contrajeron.

Milei "hace las cosas bien, pero para un sector, y no le importa si eso quema a otro", señaló Emanuel, un empleado de una empresa energética de 29 años que prefirió no dar su apellido. "El tema es cuando a la mayoría es a la que deja mal", dijo a la AFP.