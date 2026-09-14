Movimiento estudiantil que lidera protestas en Serbia presenta su lista a las legislativas

Los estudiantes a la cabeza del movimiento de protesta que sacude a Serbia presentaron el lunes su lista de 250 candidatos a las elecciones legislativas del 25 de octubre.

Su listado se considera el principal desafío del presidente nacionalista Aleksandar Vucic, cuyo Partido Progresista (derecha populista) presentó su lista el sábado.

Serbia está inmersa desde noviembre de 2024 en una serie de protestas luego del colapso de una estructura en una estación de tren en la ciudad de Novi Sad, que causó la muerte de 16 personas.

El accidente derivó en protestas impulsadas por el movimiento estudiantil al acusar de la tragedia a la corrupción rampante en el país balcánico.

Las protestas iniciales que pedían una investigación se tornaron en la exigencia de elecciones anticipadas.

El presidente Vucic anunció recientemente que estos comicios, inicialmente previstos para diciembre de 2027, se organizarán a fines de octubre.

"Hoy presentamos nuestra lista, mañana tomaremos nuestras responsabilidades", lanzó la estudiante Milica Popovic quien, junto a miles de personas, acudió a la comisión electoral en Belgrado para entregar las firmas con las que apoyan su listado.

Incluye académicos, médicos, artistas, actores, economistas y activistas, así como la antigua leyenda serbia del baloncesto y actual presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga.

Vucic, elegido en 2017 y reelegido en 2022, acusó a los estudiantes de intentar organizar una "revolución financiada desde el extranjero".