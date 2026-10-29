Muere Cuauhtémoc Cárdenas, referente histórico de la izquierda mexicana

El emblemático dirigente de izquierda mexicano Cuauhtémoc Cárdenas murió el miércoles a los 92 años, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en X.

Tres veces candidato presidencial, Cárdenas fue el primer alcalde electo de Ciudad de México y fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Fue "un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país", escribió Sheinbaum.

La mandataria también militó en el PRD antes de la creación del gubernamental partido Morena por López Obrador.

En su primera candidatura presidencial en 1988 Cárdenas perdió ante el entonces hegemónico PRI en unos disputados comicios en los que la oposición denunció irregularidades.

Ese año Sheinbaum publicó su tesis de licenciatura y debajo de la fecha añadió la mención "año en que ganó Cárdenas".

"Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática", indicó la mandataria en su mensaje de condolencia.

Cuauhtémoc fue hijo del general Lázaro Cárdenas, presidente de México entre 1934 y 1940, cuyo mayor legado fue la nacionalización de la industria petrolera.

"Fue un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes y un referente indiscutible de la izquierda mexicana", escribió por su parte el diputado Ricardo Monreal, líder del grupo parlamentario de Morena.

La bancada del PRI también lamentó el fallecimiento de Cárdenas, quien militó 25 años en sus filas antes de romper y fundar el PRD.