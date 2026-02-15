Netanyahu pide desmantelar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó este domingo a desmantelar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán, en un discurso en Jerusalén, antes de las negociaciones de esta semana entre Estados Unidos y Teherán sobre el programa nuclear.

En sus declaraciones ante la Conferencia de Presidentes de Organizaciones Judías Estadounidenses, Netanyahu afirmó que cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán debe incluir varias condiciones y que la primera es que "todo el material enriquecido debe salir de Irán" y la segunda es que el país no debe retener ninguna capacidad de enriquecimiento, lo que implica "desmantelar el equipamiento y la infraestructura que permiten el enriquecimiento de uranio".

Netanyahu reiteró que se debe resolver el asunto de los misiles balísticos.

Netanyahu afirmó que insistió en estas condiciones durante su reunión con el presidente Donald Trump y abogó por que el programa nuclear de Irán sea sujeto a supervisiones estrictas.

"Tiene que haber inspecciones reales, inspecciones sustantivas, sin plazos de anticipación, sino inspecciones efectivas para todo lo anterior", afirmó.

Estados Unidos e Irán reanudaron las conversaciones sobre el programa nuclear el 6 de febrero, en Mascate, la capital de Omán, meses después de que un anterior intento de diálogo fuera desbaratado cuando Israel inició una guerra sin precedentes contra la república islámica en junio del año pasado. El conflicto se extendió durante 12 días y Estados Unidos participó en los bombardeos.

El primer ciclo de conversaciones en febrero estuvo marcado por las amenazas de Estados Unidos a Irán con una acción militar, lo que incluyó el despliegue de portaaviones en la región, primero como respuesta a la sangrienta represión contra el movimiento de protesta en enero y, después, para presionar a Teherán con el fin de alcanzar un acuerdo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqhchi, viajó este domingo a Suiza para un segundo ciclo de conversaciones sobre el programa nuclear iraní con Estados Unidos.