No hay fecha fijada para próxima ronda de negociaciones con EEUU, dice vicecanciller iraní

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán afirmó el sábado que aún no se ha fijado una fecha para la próxima ronda de conversaciones de paz entre su país y Estados Unidos, mediadas por Pakistán, tras el fracaso del primer ciclo.

Estados Unidos e Irán se centran actualmente en ultimar un marco de entendimiento antes de continuar, aseguró a la prensa el vicecanciller, Saed Jatibzadeh, al margen de un foro diplomático en la provincia meridional de Antalya, en Turquía.

"Hasta que no lleguemos a un acuerdo sobre el marco, no podemos fijar una fecha. (...) Esperamos que, tan pronto como podamos ultimar ese marco, podamos pasar a la siguiente fase", declaró el funcionario.

"No queremos entrar en ninguna negociación o reunión que esté abocada al fracaso y que pueda servir de pretexto para otra ronda de escalada", agregó. "Puedo asegurarles que Irán está muy comprometido con la diplomacia".

El viceministro desestimó igualmente las amenazas estadounidenses de una nueva acción militar, señalando que las declaraciones de Washington eran incoherentes.

"La parte estadounidense tuitea mucho, habla mucho. A veces es confuso, a veces, ya saben, contradictorio", dijo Jatibzadeh, refiriéndose al presidente estadounidense Donald Trump y a sus frecuentes publicaciones en redes sociales.

Jatibzadeh declaró que la postura de Irán era clara: "Defenderemos heroica y patrióticamente (nuestro país)... como la civilización más antigua de la Tierra".

El viceministro rechazó igualmente las acusaciones de Estados Unidos de que Irán amenaza la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, después de que las fuerzas armadas iraníes volvieran a cerrar el paso marítimo.

"Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz", declaró Jatibzadeh.

El funcionario afirmó que Irán había garantizado el libre paso de los buques mercantes mientras durara el alto el fuego entre Israel y Líbano, siempre que hubiera una coordinación previa con las autoridades marítimas iraníes.

Sin embargo, Jatibzadeh acusó a Washington de intentar "sabotear" esos esfuerzos.

"Si se incumplen los términos del alto el fuego y los estadounidenses no respetan sus compromisos, habrá consecuencias para ellos", afirmó.