Nueve muertos en el sur de Líbano en bombardeos israelíes

Nueve personas murieron este sábado, entre ellas niños y mujeres, en un bombardeo israelí en el sur de Líbano, el más mortífero desde el acuerdo alcanzado en junio para frenar las hostilidades entre Israel y Hezbolá.

El ejército israelí aseveró que los bombardeos "son una respuesta a una vulneración grave del acuerdo por parte de Hezbolá, después de que atacara a nuestras fuerzas en la zona de seguridad pactada", dijo en X la teniente coronel y portavoz arabófona Ella Waweya.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, denunció la muerte de civiles y lo que según él constituye una "escalada", que "socava los esfuerzos para restablecer la estabilidad en el sur" del país, escenario habitual de hostilidades desde octubre de 2023.

En un primer momento, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA) señaló "un ataque lanzado por aviones de combate enemigos contra una vivienda" en las afueras de la aldea de Ansar.

Otro ataque se produjo en el pueblo de Deir Zahrani, a unos 20 km de allí.

El ministerio libanés de Salud indicó que siete personas murieron en Ansar, "entre ellas tres niños y dos mujeres", y que dos más fallecieron en Deir Zahrani. El balance es provisional.

En Ansar, un periodista de AFP vio un edificio completamente destruido, así como varios coches dañados. Los rescatistas sacaban cuerpos de entre los escombros.

"Es un pequeño hotel turístico (...) durante todo el año espero los tres meses del verano (...) ¿qué he hecho yo para merecer esto?", declaró a AFP Mohamed Saab, dueño de la casa.

"Las siete víctimas del ataque israelí contra el pueblo de Ansar no son 'infraestructura militar', y las mujeres y niños muertos no son objetivos militares", fustigó el primer ministro de Líbano.

El movimiento islamista Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra en Oriente Medio en marzo, con el lanzamiento de cohetes contra Israel en apoyo a su aliado, Irán.

El Estado hebreo respondió con intensos ataques aéreos y una invasión terrestre que, según las autoridades libanesas, causaron la muerte de más de 4.300 personas.

La violencia ha disminuido significativamente desde la firma, en junio, de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán sobre la guerra regional en Oriente Medio.

También desde la rúbrica de un acuerdo marco patrocinado por Washington entre Líbano e Israel logrado más tarde ese mismo mes.

Sin embargo, Líbano sigue reportando ataques israelíes intermitentes que ocasionalmente causan víctimas, así como demoliciones generalizadas de edificios civiles en aldeas y pueblos del sur.

El acuerdo marco entre Israel y Líbano incluye el desarme de Hezbolá, una retirada gradual de las fuerzas israelíes del sur y el despliegue del ejército de Beirut en la región inicialmente en "zonas piloto".

Hezbolá se opone a ese acuerdo, y el viernes criticó de nuevo al gobierno libanés por haberlo firmado y haber aceptado semejante "humillación".