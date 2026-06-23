Observadores electorales europeos descartan "irregularidades" en el balotaje de Colombia

La misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE) descartó este martes "irregularidades" en el balotaje más reñido de la historia de Colombia, que ganó la ultraderecha el domingo con un estrecho margen.

El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, dijo que reconocerá la victoria del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella solo después del escrutinio final, "prácticamente completado", según la MOE.

De la Espriella, que se hace llamar "El Tigre", venció con el 49,6% de los sufragios, con poco más de 250.000 votos, según el preconteo de la institución que organiza las elecciones.

"No hemos observado ninguna irregularidad" en el conteo de papeletas, respondió a una pregunta de la AFP Esteban González Pons, jefe de la misión de observación de la UE en Colombia.

La misión de la UE desplegó 150 observadores electorales para la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Los seguidores de la izquierda, que salieron a las calles a protestar desde el domingo, compartieron en redes sociales imágenes comparando actas electorales al estilo de los seguidores de la opositora María Corina Machado en Venezuela.

La misión diplomática aseguró que, según su monitoreo, los resultados del preconteo y el escrutinio final coinciden "en el 99,9%".

La ONG estadounidense Centro Carter, por su parte, también avaló la "transparencia" de la entidad que organiza los comicios.

Ambos organismos destacaron la participación de más del 63%, la más alta de la historia del país.

La MOE señaló la "solidez" de la democracia colombiana, a pesar del ambiente de "polarización" y "violencia" que marcó la campaña presidencial.

De la Espriella trepó a la presidencia con un fuerte discurso contra la izquierda y una de las mejores campañas políticas del país, según expertos.

Gobernará a partir del 7 de agosto hasta el 2030, después de cuatro años con Gustavo Petro al frente del primer gobierno de izquierda del país, que impulsó una fuerte inversión social y aún es muy popular entre las clases bajas.