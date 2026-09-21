Once muertos por una explosión en un sitio militar en el este de Siria

Once personas murieron en una explosión de origen desconocido ocurrida el viernes en un sitio militar de Deir Ezzor, en el este de Siria, han anunciado este sábado las autoridades.

"Once miembros del ministerio" de Defensa murieron en "una explosión producida en un sitio del ejército en el oeste de Deir Ezzor", indicó la agencia de noticias oficial Sana.

El Ministerio de Defensa, que el viernes anunció la apertura de una investigación sobre lo sucedido, organizó una ceremonia en su honor en un hospital de Deir Ezzor, según la televisión estatal al-Ikhbariya.

Varias explosiones accidentales se han producido en Siria, que sale de más de trece años de una guerra civil que terminó con la caída del expresidente Bashar al Asad a finales de 2024.