Los países reunidos en Ginebra para una conferencia de la ONU sobre los llamados "robots asesinos" acordaron este sábado abrir la vía a un pacto mundial de regulación de las armas autónomas, tras cinco días de intensas discusiones.

Este tipo de armamento letal, capaz de seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana, suscita cada vez más llamamientos a una normativa internacional ante los rápidos avances de la inteligencia artificial.

Los 128 Estados participantes en esta revisión de la Convención sobre ciertas armas convencionales "acordaron iniciar la elaboración de un instrumento internacional sobre los sistemas de armas autónomas letales", dijo a la prensa el presidente de la conferencia, Julien Thoni.

"Deberá llevarse a cabo durante los próximos dos años", añadió.

Si bien una mayoría de los países se mostró a favor de un acuerdo jurídicamente vinculante, aquellos que cuentan con la tecnología, en particular Estados Unidos y Rusia, se oponen a tal pacto.

Antes de la medianoche, los delegados pasaron un buen rato junto a su homólogo ruso durante lo que se suponía que iba a ser una breve pausa.

Más tarde, 15 representantes se apartaron a una escalera para conversar en voz baja.

- Humanidad "en peligro" -

"Algunos países tienen el poder y otros la mayoría, como ocurre aquí. Lo que está en juego actualmente es la búsqueda de una solución", había dicho el embajador brasileño, Frederico Meyer, a los periodistas.

Las discusiones futuras deberán precisar "qué armas pueden prohibirse en virtud del derecho internacional humanitario, y cuáles no están prohibidas pero pueden ser reguladas", señaló Thoni a la AFP.

El diplomático suizo explicó que algunos países se habían opuesto al término "negociar", pero que finalmente habían aceptado la palabra "elaborar" en su lugar.

Las ONG que siguieron de cerca las discusiones consideraron que el resultado quedó muy por debajo de las expectativas.

"Los Estados han adoptado un mandato diluido que realmente no allana el camino hacia un instrumento jurídicamente vinculante", advirtió la coalición Stop Killer Robots (SKR).

"La tecnología de las armas autónomas, incluida la IA en el proceso de selección de objetivos, ya se está utilizando en el campo de batalla", consideró Nicole van Rooijen, directora ejecutiva de SKR.

"Retrasar la creación de un instrumento jurídicamente vinculante pone en peligro a los civiles y a la humanidad", agregó.

- Tecnología ya en uso -

Verity Coyle, subdirectora del programa de armas de Human Rights Watch (HRW), consideró que el resultado fue decepcionante.

"No prevé las medidas urgentes necesarias para acordar nuevas normas, mientras que la tecnología avanza a toda velocidad", declaró.

Los sistemas de armas autónomas ya se han utilizado o probado, especialmente desde la invasión rusa de Ucrania, reiteró SKR, un grupo mundial de más de 300 organizaciones.

En Ginebra, las negociaciones se vieron obstaculizadas además desde su apertura el lunes, incluso antes de la aprobación del orden del día, por la oposición de Moscú a la participación de observadores, especialmente de la Unión Europea.

Esto obligó a los Estados a continuar sus intercambios en un marco informal.

Según un diplomático, las posturas de las delegaciones se fueron acercando a lo largo de la semana.

Las armas autónomas generan numerosas preocupaciones, especialmente en cuanto al riesgo de ataques indiscriminados, la falta de responsabilidad humana y el respeto a las normas de la guerra.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pide que se prohíban dos categorías de ellas: aquellas cuyo funcionamiento es impredecible y las que tienen como objetivo a los seres humanos.