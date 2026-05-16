Países europeos hablan con Teherán sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz

Varios países europeos negocian con Irán con el fin de obtener autorización para cruzar el estrecho de Ormuz, vía estratégica para el tránsito de petróleo bloqueada desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, informó este sábado la televisión estatal.

"Después del paso de barcos procedentes de países del este de Asia, en particular de China, Japón y Pakistán, hoy hemos recibido informaciones de que hay europeos que han entablado negociaciones con la marina de los Guardianes de la Revolución" para cruzar el paso, anunció la cadena sin especificar los nombres de estos países.

El bloqueo que ejerce Irán en esta importante vía marítima, por la que antes del conflicto solía transitar cerca de un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, perturba los mercados mundiales y otorga a Teherán un instrumento de presión estratégico.

Por la mañana, el jefe de la Comisión parlamentaria de Seguridad Nacional, Ebrahim Azizi, dijo que el país había "puesto en marcha un mecanismo profesional de gestión del tráfico" en el estrecho de Ormuz, que pronto estaría operativo.

"Solo se beneficiarán [del mecanismo] los barcos comerciales y las partes que cooperen con Irán", subrayó, y agregó que "se cobrarán las tasas que correspondan por los servicios especializados".

"La vía permanecerá cerrada a los operadores del proyecto llamado 'libertad'", puntualizó, en referencia a una iniciativa militar estadounidense temporal destinada a escoltar a buques comerciales bloqueados en el estrecho.

Washington mantiene su propio bloqueo de los puertos iraníes pese al precario alto al fuego que entró en vigor el 8 de abril.

El jueves, Irán anunció que sus fuerzas navales habían autorizado el paso de "más de 30 navíos" chinos por el estrecho.

China es el principal importador de petróleo iraní.