Portugal desmantela más campamentos por el derecho a la vivienda

La policía portuguesa anunció este domingo haber desmantelado por la noche varios campamentos instalados por manifestantes a favor del derecho a la vivienda en Lisboa y Oporto.

Las fuerzas de seguridad intervinieron "esta mañana temprano (...) para poner fin a campamentos ilegales", escribió la policía en un mensaje publicado en X.

"Una vez que el diálogo llegó a su fin, la operación resultó en 31 arrestos por desobediencia, 171 estructuras retiradas y 11 heridos (8 civiles y 3 policías)", añadió.

Citados en la prensa portuguesa, los organizadores del movimiento mencionan por su parte 37 heridos tras la intervención de las fuerzas del orden, en particular en Lisboa.

Los manifestantes se inspiraron en las acampadas por el derecho a la vivienda organizadas en España, sobre todo la de la céntrica plaza de la Puerta del Sol en Madrid. Algunos activistas portugueses esperan poder organizar un movimiento común a nivel de la península ibérica.