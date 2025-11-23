Presidente de Brasil, "muy preocupado" por presencia militar de EEUU cerca de Venezuela

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el domingo estar "muy preocupado" por la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de Venezuela, y aseguró que quiere discutirlo con su homólogo estadounidense Donald Trump.

"Estoy muy preocupado por el dispositivo militar estadounidense desplegado por Estados Unidos en el mar Caribe. Esto me preocupa enormemente y tengo intención de discutirlo con el presidente Trump, porque me preocupa", declaró Lula a la prensa en Johannesburgo, al término de la cumbre del G20.

Estados Unidos ha desplegado en el Caribe el portaaviones más grande del mundo, acompañado de una flota de buques de guerra y aviones de combate con el fin, afirma, de llevar a cabo operaciones antidroga.

Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció estas maniobras como una "amenaza" destinada a derrocarlo.

Washington advirtió el viernes a las aeronaves civiles en el espacio aéreo venezolano que "actúen con cautela".

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques contra más de 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, matando a más de 80 personas.

Según la administración estadounidense, eran narcotraficantes pero no aportaron pruebas.

Estados Unidos acusa a Maduro de liderar un cártel de drogas "terrorista" y Trump no ha descartado enviar soldados estadounidenses.

"Es importante que intentemos encontrar una solución antes de que empiece" un conflicto, dijo Lula, señalando que Brasil comparte frontera con Venezuela.

Trump no asistió a la cumbre del G20 en Sudáfrica, con el argumento de que sus prioridades van en contra de las políticas estadounidenses.