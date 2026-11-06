Presidente de Paraguay es destituido en juicio político por escándalo bancario

El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña en un juicio político por un escándalo bancario que afectó a tres millones de clientes, algunos de los cuales comenzaron lentamente a recuperar sus depósitos.

El Banco Central del Paraguay (BCP) intervino el martes Ueno Bank por problemas de solvencia, y congeló los depósitos de casi la mitad de la población, lo que provocó protestas en la calle y la caída del presidente derechista aliado de Washington.

Peña mantenía vínculos empresariales con la entidad bancaria, y está acusado de beneficiarla con decisiones regulatorias y el depósito de fondos públicos, entre ellos el del Instituto de Previsión Social (IPS).

"Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho en su cargo de presidente de la República del Paraguay", dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez.

La votación fue de 44 a favor y una ausencia, de un total de 45 senadores. "Viva el Paraguay", gritaron algunos legisladores en la sala.

Varios cientos de personas que guardaban el resultado a las puertas del Congreso en Asunción celebraron la decisión. "Por fin, por fin se fue Santiago Peña, por fin se hizo justicia. Ahora queremos que nos devuelvan nuestra plata y él termine en la cárcel", dijo a la AFP Jessica Aquino, de 32 años.

Ante el inminente resultado, Peña, de 47 años, había escrito en la red X poco antes de la votación que se despedía del cargo "con gratitud".

"Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza", agregó.

Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no resolvió si la aceptaba o rechazaba por falta de quórum. Una renuncia le habría permitido mantener inmunidad parlamentaria al convertirse en senador vitalicio. En cambio, su destitución por juicio político lo priva de tales fueros.

El pleno se dispuso a continuación a tomar juramento al vicepresidente Pedro Alliana, de 52 años, quien deberá completar el mandato hasta agosto de 2028. Diputados también habían presentado el jueves un pedido de juicio político para él, pero no prosperó.

- Pagos -

Entretanto, el Banco Central de Paraguay comenzó a devolver fondos a ahorristas el jueves por la tarde, confirmó a la AFP José Maciel, director de la Unidad Administradora del Fondo de Garantía de Depósitos del Banco Central.

La primera etapa de los pagos abarca a clientes con depósitos de hasta diez millones de guaraníes (unos 1.600 dólares) que no tenían préstamos en Ueno Bank y disponen de una cuenta habilitada en otro banco o financiera del país. En el transcurso de los días, se espera que la cifra aumente.

Luego de que el jueves se aprobara el inicio del juicio político, Peña había anunciado que se presentaría a responder a los cargos y la mañana del viernes pidió una prórroga para preparar su defensa, pero su pedido fue rechazado por el Senado y el juicio comenzó de inmediato.

"Existen violaciones muy básicas en el debido proceso, entre ellas el tema del plazo", declaró en el recinto el abogado Ricardo Preda, defensor de Peña.

El diputado Raúl Benítez, uno de los fiscales acusadores, aseguró que "Peña instaló un esquema de vaciamiento bancario desde el Poder Ejecutivo", y señaló que la maniobra comenzó con el nombramiento del exejecutivo de Ueno Bank Carlos Carvallo en el BCP.

Benítez presentó un gráfico que mostraba cómo los depósitos de los jubilados del Instituto de Previsión Social se habían multiplicado por 30 desde el inicio del mandato de Peña en agosto de 2023.

Desde el martes se produjeron choques e incidentes con la policía, que reprimieron a los manifestantes y lanzaron gases lacrimógenos.

- Hasta el fútbol y Argentina -

La investigación en la justicia paraguaya llevó al arresto de ocho directivos del banco.

Entre el miércoles y el jueves se registraron todos los análisis simultáneos en distintas localidades vinculadas al grupo empresarial, entre ellas residencias particulares del CEO de Ueno, Miguel Vázquez.

La crisis también alcanzó a Argentina, donde unos 1.000 empleados de la tecnológica ITTI del mismo grupo fueron suspendidos por 30 días sin sueldo.

Y afectó incluso al deporte. La Confederación Sudamericana de Fútbol tenía unos 13 millones de dólares en el banco, dijo a la AFP una fuente de la confederación que pidió anonimato, aunque señaló que "no afecta en absoluto la operatividad de la Conmebol".

Pa”Existen violaciones muy básicas en el debido proceso, entre ellas el tema del plazo”, declaró en el recinto el abogado Ricardo Preda, defensor de Peña.Hoy nos toca unirnos como paraguayos para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza”, agregó.aguay tiene aún el recuerdo fresco de lo ocurrido en 2012, cuando el entonces presidente Fernando Lugo fue destituido en un juicio político en el Congreso a raíz de una masacre de 11 campesinos y seis policías a “Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho en su cargo de presidente de la República del Paraguay“, dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez.nos 250 kilómetros al noreste de Asunción.