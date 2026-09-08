Reabre la Torre Eiffel tras una huelga contra la discriminación de su personal femenino

La Torre Eiffel reabrió este martes, al día siguiente de una huelga de los empleados por la exclusión de sus compañeras de trabajo durante la visita de un grupo religioso hindú que posteriormente se disculpó.

Según un comunicado del sindicato CGT, se dieron una serie de instrucciones al personal para la visita, el sábado, del movimiento espiritual hindú Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS).

En consecuencia, las mujeres empleadas fueron "apartadas, reemplazadas e invisibilizadas debido a su sexo".

"A algunas (mujeres) se les pidió que abandonaran sus puestos y se retiraran a unas salas apartadas. En algunos puestos, fueron sustituidas por hombres. Y a todas las empleadas se les ordenó que no pasaran ni atravesaran determinadas zonas mientras la delegación estuviera presente", según un comunicado del personal.

La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) ha reconocido que la delegación hindú había solicitado que la visita se organizara limitando las "interacciones con las mujeres" y ha reconocido que no debería haberse aceptado.

El alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire, anunció la apertura de una investigación sobre lo sucedido.

La BAPS ha presentado sus disculpas "a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida o molesta por esta situación", pero ha matizado las críticas.

"En ningún momento se ha denegado el acceso a la Torre Eiffel a nadie", escribió el BAPS de París en X el lunes por la noche.

Tras la huelga, este martes, poco antes de las 9H30, los visitantes pasaban los controles de seguridad al pie de la torre, constató un periodista de la AFP. En su sitio web, la Torre Eiffel indica que el monumento emblemático de la capital francesa permanecerá "abierto hoy".

El domingo, miles de hindúes celebraron en Bussy-Saint-Georges, a 30 km al este de París, la consagración del primer gran templo construido en Francia por la organización BAPS.

Con sus cúpulas y agujas de piedra tallada, se presenta como "un emblema de la cultura india y del hinduismo".

En lo alto del edificio ondeaban las banderas del movimiento BAPS, fundado en 1907 y que cuenta con una red mundial de más de 1.300 "mandirs" (templos), algunos de los cuales han sido inaugurados por el primer ministro indio, Narendra Modi.

Parte de la diáspora india considera que la inauguración del nuevo templo en Francia es una nueva ofensiva del "supremacismo hindú", con "una visión del mundo conservadora y nacionalista".