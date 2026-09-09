Rebeldes hutíes reportan unos 40 ataques saudíes en varias regiones de Yemen

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, informaron este miércoles de más de 40 ataques saudíes en varias regiones, un día después de que ese grupo bombardeara el reino petrolero.

La guerra en Yemen entre los hutíes y las fuerzas progubernamentales, suspendida por una tregua desde 2022, se ha intensificado en las últimas semanas. Desde que comenzó en 2014 ha causado cientos de miles de muertos y ha sumido al país más pobre de la península arábiga en una grave crisis humanitaria.

El alto el fuego entre las partes pactado en 2022 se rompió en julio, cuando Yemen se sumó a la guerra regional desencadenada por la ofensiva estadounidense-israelí lanzada en febrero contra Irán.

"Aviones saudíes lanzaron 32 ataques aéreos contra diversas zonas de las gobernaciones de Marib, Al Jawf, Taiz y Hodeida en las últimas horas", reportó el canal de televisión rebelde Almasirah. Más tarde dio cuenta de una decena de bombardeos adicionales.

Riad no ha hecho comentarios. La víspera las autoridades saudíes afirmaron que 73 personas resultaron heridas en el reino por disparos hutíes, y que habían detenido temporalmente varias instalaciones petroleras.

El miércoles se emitió una alerta sobre un riesgo de ataque en Khamis Mushait, una región del sur situada cerca de la frontera yemení.

Las hostilidades se reanudaron en julio, cuando los hutíes desafiaron el control de Riad sobre el espacio aéreo yemení al permitir que un avión iraní aterrizara en Yemen.

El gobierno reconocido por la comunidad internacional respondió atacando el aeropuerto.

Desde entonces, los hutíes multiplican los ataques contra instalaciones militares y zonas controladas por las fuerzas progubernamentales.

La semana pasada lanzaron una ofensiva con el objetivo de avanzar hacia las zonas que bordean el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

Este paso que conecta Asia con Europa a través del mar Rojo y el canal de Suez ha ganado importancia desde el inicio de la guerra en Oriente Medio con el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, al otro lado de la península arábiga.

Desde el jueves, los combates han dejado más de 500 muertos en Yemen, en su mayoría combatientes de ambos bandos, según un recuento de la AFP.