Reino Unido acepta apoyar a Arabia Saudita contra los hutíes, según medios

El primer ministro británico, Andy Burnham, accedió a dar apoyo militar a Arabia Saudita para ayudarle a enfrentar los ataques de los hutíes proiraníes, informaron el lunes medios de prensa.

Aviones británicos suministrarán a los cazas sauditas recargas de combustibles en pleno vuelo, dijo Burnham a periodistas mientras viajaba a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La misión británica estará limitada a apoyar a aviones sauditas que defienden al país de los ataques hutíes con drones y misiles, en lugar de atacar al movimiento yemenita, indicó la agencia noticiosa PA.

Se espera que en los próximos días comience a ser utilizado el cisterna Voyager, cuya misión estará limitada a algunas "semanas", según funcionarios.

La misión de abastecimiento de combustible se suma al sistema de defensa aérea UK Sky Sabre, ya desplegado en Arabia Saudita.

Burnham dijo a periodistas que lo hacía para "asegurar los intereses británicos y la región en general porque, desde luego, Arabia Saudita ha enfrentado ataques, podría tener nuevas perturbaciones, y necesitamos mantener abiertas esas vías, y por ello accedimos a la petición", según medios británicos.

El sábado los hutíes atacaron Riad por primera vez en años.

El movimiento proiraní lanzó una ofensiva relámpago para ocupar toda la costa del mar Rojo de Yemen, lo que les daría control sobre el vital estrecho de Bab el Mandeb.

Arabia Saudita encabeza desde 2015 una coalición que respalda al gobierno internacionalmente reconocido de Yemen.

Sus intervenciones escalaron la guerra de Yemen, que desató una de las peores crisis humanitarias en el empobrecido país.