Representantes civiles de Israel y Líbano mantienen su primer contacto directo en décadas

Representantes civiles de Israel y Líbano mantuvieron este miércoles sus primeros contactos directos en más de 40 años, en virtud del acuerdo de alto el fuego vigente entre el Estado hebreo y el movimiento Hezbolá, indicó a AFP una fuente cercana a las conversaciones.

Esta reunión se produce mientras Israel amenaza con una escalada en el Líbano, donde continúa acusando a Hezbolá de buscar rearmarse a pesar del alto al fuego en vigor desde hace un año.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este miércoles que enviará a un representante para que se reúna con líderes políticos y económicos en Líbano en "un primer intento por establecer una base de relaciones y de cooperación económica" entre ambos países enemigos durante décadas.

Beirut no reconoce oficialmente a su vecino del sur, y las relaciones entre ambas naciones son extremadamente delicadas.

La presidencia libanesa nombró el miércoles a un exdiplomático que encabezará la delegación de su país en las reuniones sobre el mecanismo e indicó que Israel hará lo mismo.

El comité de supervisión del alto al fuego se reunió el miércoles en la sede de las fuerzas de la ONU en Naqoura, localidad libanesa fronteriza con Israel, indicó a la AFP una fuente cercana a los participantes.

Esta fuente precisó que las delegaciones de los dos países están dirigidas por civiles y que la emisaria estadounidense para Oriente Medio, Morgan Ortagus, participa en la reunión.

- Desarme "crucial" -

Hasta ahora, los representantes de Líbano e Israel que participaban en las reuniones de este organismo eran militares. El comité de supervisión del alto al fuego está dirigido por Estados Unidos, y también incluye a Francia y la ONU.

La delegación libanesa evitaba cualquier contacto directo con la parte israelí, según una fuente diplomática que solicitó anonimato.

El encuentro se produce al día siguiente de las reuniones de Ortagus con responsables israelíes, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, quien afirmó en X que "el desarme de Hezbolá es crucial para el futuro del Líbano y la seguridad de Israel".

Se espera que la emisaria estadounidense visite posteriormente Líbano.

En noviembre, el emisario estadounidense Tom Barrack había considerado que negociaciones directas entre el Líbano e Israel podrían ser la clave para reducir la tensión.

Netanyahu "encargó al director interino del Consejo de Seguridad Nacional enviar un representante de su parte a una reunión con responsables gubernamentales y económicos en Líbano", indicó su oficina, sin más precisiones.

Por su parte, la portavoz de la presidencia libanesa, Najat Charafeddine, anunció en un comunicado que "el presidente Joseph Aoun decidió encargar al exembajador Simon Karam presidir la delegación libanesa en las reuniones del mecanismo".

El presidente libanés se había declarado dispuesto a negociar con Israel, rompiendo así un tabú entre los dos países que aún están en estado de guerra.

En 1983, tras la invasión israelí de Líbano, ambos países llevaron a cabo contactos directos que culminaron en la firma de un acuerdo que preveía el establecimiento de relaciones entre ellos. Sin embargo, ese pacto nunca fue ratificado.

- No habrá "calma" -

Desde hace varias semanas, la prensa israelí ha multiplicado los artículos sobre una posible una nueva campaña militar israelí contra Hezbolá.

Según información de la radio y televisión pública israelí divulgada este miércoles, el Estado hebreo "se está preparando para una escalada importante en el Líbano a la luz del fortalecimiento militar en curso de Hezbolá".

"Washington intenta calmar las tensiones, pero funcionarios israelíes afirman que una escalada parece inevitable", añadió el reporte.

No habrá "calma" en el Líbano sin seguridad para Israel, declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, el 26 de noviembre.

"No permitiremos ninguna amenaza contra los habitantes del norte (de Israel), y se continuará ejerciendo una presión máxima e incluso se intensificará", dijo ante el Parlamento israelí, presentando como prueba "la eliminación" el 23 de noviembre en Beirut del jefe militar de Hezbolá, Haitham Ali Tabatabai.

El líder de Hezbolá, Naim Qasem, declaró el 28 de noviembre que su movimiento se reserva "el derecho de responder" en el momento oportuno a este asesinato.