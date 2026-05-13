República Dominicana recibirá a deportados de terceros países desde EEUU

República Dominicana recibirá temporalmente a deportados de terceros países procedentes de Estados Unidos, informó este martes el gobierno de la isla caribeña.

En medio de la controvertida campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha suscrito acuerdos con otros gobiernos para que reciban migrantes indocumentados de terceros países. Este programa ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos.

"Ambos gobiernos suscribieron en el día de hoy un memorando de entendimiento de carácter no vinculante, orientado al ingreso temporal y excepcional a territorio dominicano de un número limitado de nacionales de terceros países", indica el comunicado.

Los deportados ingresarán a República Dominicana "en condiciones de tránsito" y no podrán tener antecedentes penales.

La medida "no incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados", agrega el texto que no precisó las nacionalidades de los deportados.

República Dominicana deporta cada año a miles de migrantes procedentes del vecino Haití, el país más pobre de la región sumido en una crisis socioeconómica y con amplias zonas controladas por bandas delictivas.

El mecanismo "contará con respaldo financiero y operativo" del gobierno de Estados Unidos "para asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen".