Rubio viajará a Hungría tras el respaldo de Trump para la reelección de Orbán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará la próxima semana a Hungría, señaló su oficina el lunes, después de que el presidente Donald Trump respaldara al derechista Viktor Orbán, rezagado en las encuestas de cara a las elecciones de abril.

Rubio visitará Hungría y Eslovaquia, también gobernada por un aliado de derecha de Trump, tras participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Allí hablará un año después de que lo hiciera el vicepresidente JD Vance, quien arremetió contra la Unión Europea y defendió a la extrema derecha del continente.

En Budapest, Rubio "se reunirá con funcionarios clave para reforzar nuestros intereses bilaterales y regionales compartidos, incluido nuestro compromiso con procesos de paz para resolver conflictos globales y la alianza energética entre Estados Unidos y Hungría", dijo Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

La semana pasada, Trump anunció en una publicación en redes sociales su respaldo a Orbán, quien busca reelegirse para un quinto periodo consecutivo el 12 de abril. En los sondeos, el primer ministro húngaro figura detrás del partido de Peter Magyar, antiguo miembro del gobierno devenido en crítico.

"Viktor Orbán es un verdadero amigo, luchador y GANADOR", afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

El sábado, Orbán aseguró que viajará a Washington "dentro de dos semanas" para asistir a la reunión inaugural de la "Junta de Paz" de Trump.

Rubio viajará a Eslovaquia, donde el primer ministro Robert Fico también ha encontrado puntos en común con Trump.

Pero su reciente visita a Trump en Florida causó polémica cuando Politico, citando diplomáticos europeos anónimos, aseguró que Fico expresó preocupación por la salud mental del estadounidense. Ambos países negaron la versión.