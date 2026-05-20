Rubio viajará a Suecia para una reunión con la OTAN antes de ir a India

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, viajará a Suecia esta semana para una reunión que se anticipa tensa con sus homólogos de la OTAN en medio de la guerra en Irán, anunció el martes el Departamento de Estado.

El encuentro antecede a su visita a India del 23 al 26 de mayo.

El viernes, en Helsingborg, Suecia, el secretario de Estado participará en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, durante la cual "abordará la necesidad de incrementar las inversiones en defensa y de reforzar el reparto de responsabilidades dentro de la Alianza", según un comunicado.

La OTAN no ha preparado un plan sobre su eventual aporte a una operación destinada a asegurar el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, pero lo está considerando, aseguró el martes su comandante supremo, el general estadounidense Alexus Grynkewich.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado duramente a los países europeos de la OTAN por su negativa a implicarse en la guerra que ha emprendido con Israel contra Irán.

Les ha exigido en varias ocasiones que se ocupen de la reapertura del estrecho de Ormuz, por el que antes del bloqueo impuesto por Teherán transitaba alrededor del 20% del petróleo del mundo.

Asimismo, Marco Rubio se reunirá con sus homólogos de los siete países aliados del Ártico "para debatir" sobre los intereses comunes en economía y seguridad, y sobre el refuerzo de la presencia de Estados Unidos en el "Gran Norte", de acuerdo con el comunicado.

Las ambiciones expansionistas de Trump en Groenlandia han remecido a la OTAN y a los aliados aliados europeos de Estados Unidos.

Rubio mantendrá conversaciones bilaterales con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Después viajará a India del 23 al 26 de mayo. Allí visitará Calcuta, Agra, donde se encuentra el Taj Mahal, Jaipur y Nueva Delhi.

"Durante sus conversaciones con altos responsables indios, el secretario abordará los temas de la seguridad energética, el comercio y la cooperación en materia de defensa", según el Departamento de Estado.

Será el primer viaje de Rubio a India, un aliado clave, desde su llegada al Departamento de Estado en enero de 2025, y tendrá lugar unos días después de la visita de Trump a China.

Allí participará en una reunión de los países del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad), que agrupa también a Australia, Japón y Estados Unidos, según la embajada estadounidense en Nueva Delhi.