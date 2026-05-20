Rusia condena un ataque contra una central nuclear en Emiratos

Rusia, al igual que los demás miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, condenó el martes el ataque con drones contra la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, durante una reunión de emergencia solicitada por Bahréin.

El dron, cuya autoría no ha sido reivindicada, impactó el domingo contra un generador eléctrico cerca de la primera central nuclear del mundo árabe, en Barakah, en el emirato de Abu Dabi, que provocó un incendio pero sin causar heridos ni fuga radiactiva.

"Los ataques contra instalaciones nucleares de carácter pacífico en cualquier país del mundo (...) son categóricamente inaceptables", declaró el embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia.

"En este contexto, nuestro país condena categóricamente las acciones de quienes llevaron a cabo el ataque contra la planta en territorio de Emiratos Árabes Unidos, generando así riesgos de escalada", añadió.

"Confiamos en que todas las partes interesadas harán todo lo necesario para evitar que se repita un incidente tan peligroso", agregó, al tiempo que consideró probable que el ataque no se hubiera producido sin la operación estadounidense-israelí contra Irán, un aliado histórico de Moscú.

Abu Dabi afirmó el martes que los drones procedían de Irak, donde grupos respaldados por Irán han realizado ataques contra países del Golfo desde que estalló la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.

Desde China hasta Estados Unidos, el resto de los miembros del Consejo de Seguridad también condenaron los ataques.