Rusia denuncia los cargos de la fiscalía de Florida contra Raúl Castro

Rusia condenó este martes la inculpación y la orden de arresto emitidas por la justicia de Florida contra el expresidente cubano Raúl Castro, y calificó las acusaciones de "infundadas y falaces".

La fiscalía del estado de Florida anunció el lunes haber presentado cargos por asesinato contra Raúl Castro, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.

"La emisión por un juez de Miami de una orden de arresto contra el dirigente histórico de Cuba (...) suscita un rechazo categórico y una firme condena", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

"Presentar acusaciones infundadas y falaces más de 30 años después de los hechos solo puede interpretarse como una venganza del lobby anticubano de Miami, decidido a ajustar cuentas con Raúl Castro", agregó.

Moscú reafirmó además su "solidaridad inquebrantable con el gobierno cubano" y aseguró su intención de "seguir fortaleciendo las estrechas relaciones" entre ambos países.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos derribaron dos avionetas de la organización "Hermanos al Rescate".

En el ataque murieron los cuatro tripulantes de la organización, que pretendía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

En ese momento, Raúl Castro, hoy de 95 años, era ministro de Defensa de Cuba.

Su imputación llega en medio de tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

El gobierno del presidente republicano Donald Trump ha aumentado la presión diplomática y económica sobre la isla comunista mediante nuevas sanciones y un bloqueo petrolero.